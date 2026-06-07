Indio Solari: la historia detrás de la canción de amor más sincera

Un repaso por la vida y obra del Indio Solari, desde su separación de Los Redondos hasta la creación de su canción de amor más sincera, dedicada a su esposa Virginia. Se exploran sus luchas con la enfermedad, su evolución lírica y su íntima conexión con el público.

Skay Beilinson y La Negra Poli hicieron estallar por el aire a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Era 2001, todavía no había explotado la crisis en Argentina, aunque se olía.

El guitarrista volvió rápido al ruedo: en cuestión de meses sacó su primer disco solista, "Oktubre" (2002). Solari, en cambio, se recluyó en un estrecho círculo de intimidad. Virginia es Virginia Mones Ruiz, su esposa desde fines de los años ochenta. Se habían conocido "promediando el verano del año '81".

Virginia es Viruta, como la llamaba el Indio. Fue ella quien, alertada por la cuidadora, corrió a ver qué había pasado con el cantante, inconsciente en la pileta de su casa de Parque Leloir este fatídico viernes 5 de junio a la mañana. Porco Rex (2007), su segundo disco en solitario, es el primer álbum que satisfizo al cantante y con el que se cobró cuentas pendientes.

Es la canción de amor más sincera que sacó el Indio: "Y mientras tanto el sol se muere / y no parece importarnos… / Mientras te quiero el sol se apaga / y si Dios queda en nada o no existe / te amaré mucho más". El paso del tiempo ya se hacía sentir. Por esos días Solari tenía 59 años. Se lo veía más flaco que de costumbre.

Durante algún tiempo había tenido otro motivo para encerrarse: el diagnóstico de hepatitis.

"Era torta o mierda", dijo en su autobiografía, sobre la eficacia de las pastillas e inyecciones que fueron el tratamiento contra la enfermedad. Faltaba casi una década para que dijera, frente a una multitud en Tandil, que "Mr. Parkinson me anda pisando los talones".

Ya estaba rondando la muerte, uno de sus temas recurrentes: "Con un pie en el tren y otro en el andén ardiendo", había escrito en "La muerte y yo", de un estreno de alta sintonía con los últimos dos de Patricio Rey... pero de resultado final desparejo según Solari. Porco Rex, entonces, se cobró una cuenta personal. Doble.

Porque a partir de ahí las guitarras se separaron del fantasma Skay y porque, además, intentó cerrar la cuenta con su anterior banda ("Un precio muy alto pagó, quiso resucitar un muerto").

"Y mientras tanto el sol se muere" quería dedicarle una canción a Virginia. En una entrevista con Clarín sobre esa creación, una melodía a la que luego le tejió la letra, Solari explicó su intención. En su autobiografía, escrita a cuatro manos con Marcelo Figueras, profundizó sobre el cambio del punto de apoyo en sus letras.

"Hoy en día el amor está siendo desacreditado, ridiculizado, como si fuera algo malo o una pavada, algo intrascendente. Pero es posible que no haya más de una oportunidad para enamorarse así, descubriendo la necesidad de compartir una intimidad más profunda con una persona sin la cual la vida no tiene mucho significado. Es difícil enamorarse de ese modo muchas veces", reflexionó en el libro.

Honestidad brutal: "Existen las fantasías / pero también existe el amor verdadero / sin ese no puedo seguir entero". Pero "Negrita" es una canción de corazones rotos.

"Y mientras tanto... ", en cambio, es una declaración de amor eterno. Era también un alejamiento de la cultura rock que, a su vez, lo distanciaba del Solari de los Redondos.

"Hay como una especie de teatralización irónica que ha congelado todas las miradas y las transformó en fórmula", comentó en aquella entrevista. Era otro Indio. Metáforas más llanas, relatos sinceros al estilo de "Juguetes perdidos" o "La hija del fletero". Aunque seguían los guiños y los intertextos, además de las historias de malandras, los ecos del rock y los excesos, atrás había quedado la fuerte críptica redondita que obligaba a desenredarla con una lectura en diagonal.

Las del viejo Solari son canciones directas, en línea con el giro en sus declaraciones políticas: "Martinis y tafiroles" (también de 2010), "A la luz de la luna" (de 2013) y "La oscuridad" y "La pequeña mamba" (de El Ruiseñor, El Amor y La Muerte, de 2018).

"Encuentro con un ángel amateur", casi recitada con rítmica de tuit y tatuaje. Desde ese aviso de "Empiezo por el final, terminaré en el principio" y el dolor porque "la traición duele hacia atrás" hasta la aceptación fatal: "Solo me falta saber la fecha y el lugar y allí iré cantando". En su cuenta de Twitter, Solari alcanzó a colocar una foto de su padre, José, y de su madre, Celina, abrazados en un retrato de otra época.

Le quedaba otro deseo: dedicarle a ella, que murió en 2008 a pocos días de cumplir 100 años, una canción. Tenía las palabras, faltaba la música. La que escribió fue la de Viru. En el estadio Ciudad de La Plata, en diciembre de ese año, miró a la derecha, señaló hacia el fondo del escenario y le cantó a su madre, emocionando a todos.

Este gesto, cargado de intimidad, mostró la faceta más sensible de un artista que siempre supo conectar con su público a través de letras profundas y personales. La canción dedicada a su madre, como muchas otras, refleja su búsqueda constante de la verdad emocional, sin concesiones. Así, el Indio Solari sigue siendo una figura icónica del rock argentino, no solo por su música sino también por su capacidad de transformar el dolor y el amor en arte.

Su legado, marcado por la autenticidad y la rebeldía, perdura en cada verso y cada melodía, recordándonos que la vida y la muerte, el amor y el desamor, son temas universales que merecen ser cantados con honestidad





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