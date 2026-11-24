Los datos adelantados de octubre revelan estancamiento en sectores clave. Economistas ajustan proyecciones del PBI 2026 ante falta de drivers claros para cerrar el año.

Los indicadores adelantados de octubre revelan un panorama económico fragmentado en Argentina, donde sectores industriales continúan en descenso mientras otros intentan un tímido rebote. Esta mezcla de señales complica la confirmación de una recuperación sostenida en el último tramo de 2026, tras haber registrado actividad en recesión durante los segundos y terceros trimestres del año.

Contradicciones en los datos sectoriales de octubre

El Índice de Actividad Económica Mensual Estimado (EMAE), presentado por el Indec el martes, confirma que la economía atravesó un proceso recesivo al enhebrar dos trimestres seguidos de caída. Este indicador mensual sirve como anticipo del dato trimestral del Producto Bruto Interno (PBI), que se conocerá oficialmente a mediados de diciembre. Las consultoras privadas, que toman como referencia estos datos para sus modelos, muestran que las conclusiones sobre el cierre del año aún no están definidas.

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La construcción se mantiene como uno de los rubros más afectados, acumulando tres años de dificultades significativas. En octubre, el sector registró nuevas caídas tras el rebote observado en septiembre. Los despachos de cemento bajaron 8,3% mensual desestacionalizado, el índice Construya retrocedió 3,6% y la producción de acero se desplomó 11,1%, según señaló la economista de Analytica.

Estancamiento en el consumo y comercio exterior

En el ámbito del consumo, las señales apuntan más a una estabilización débil que a una recuperación verdadera. La recaudación del impuesto al cheque cayó 1% y la de seguridad social disminuyó 0,5%. Asimismo, el patentamiento de automóviles retrocedió 1,8% y el de motos bajó 0,1%.

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El comercio exterior tampoco aporta fuerza motriz significativa. La exportación de automóviles se contrajo 2,1% en octubre. Estos números reflejan una demanda interna que no logra acelerarse, manteniendo a los hogares y negocios en una dinámica de preservación más que de expansión.

Proyecciones del PBI 2026 y posiciones de consultoras

LCG, una de las principales consultoras del mercado, plantea que no esperan que la economía cambie rotundamente la dinámica de los últimos meses. Advierten que, aunque podrían volver a verse meses con crecimiento, la economía se mueve tibiamente sin drivers claros que impulsen un crecimiento robusto en el corto plazo.

La inversión lleva cinco trimestres consecutivos de caída y probablemente esté entrando en una fase de estabilización, pero aún no muestra señales de retorno. Por otro lado, el gasto público tiene que ir acompañando la caída de la recaudación para mantener el superávit primario, lo cual tiene un efecto contractivo adicional sobre la actividad.

El Banco Central, a través del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), midió con datos de actividad hasta agosto que la economía debería repuntar 2% en el cuarto trimestre del año. Con esa cifra, el PBI 2026 terminaría con un crecimiento positivo, aunque las proyecciones han ido bajando. En junio se esperaba una mejora del Producto del 3%, pero hace un mes esa proyección ya había sido ajustada a 1,5%.

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Factores climáticos y calendarios que impactan en noviembre

Para que el cuarto trimestre termine con una mejora tangible, la recuperación del poder de compra de los ingresos será decisivo. Sin embargo, factores externos como los alimentos que aumentan levemente, especialmente la carne, podrían ayudar a calmar la inflación y rebotar los ingresos reales de los hogares.

Además, los feriados papales de noviembre presentan un escenario mixto. Si bien resultaron beneficiosos para el sector turístico, en términos netos el impacto fue negativo debido a la suspensión de actividades económicas productivas. Este calendario dificulta aún más la recuperación plena, dejando a la economía en una posición de incertidumbre antes de las cifras oficiales de diciembre.