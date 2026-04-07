India Becerra, la niña prodigio de la ganadería argentina: una experta en remates con solo 7 años

Con tan solo 7 años, India Becerra, de Vicuña Mackenna, se destaca en el mundo ganadero por su habilidad para entender, recordar y operar con precios de hacienda. Su historia refleja la influencia del mundo rural en las nuevas generaciones.

Quiero comprar un terreno y empezar a sumarle animales. La frase, pronunciada por India Becerra , una niña de Vicuña Mackenna, ha resonado con fuerza en el ámbito ganadero. India, con tan solo siete años, ha sorprendido a todos con su asombrosa habilidad para entender, recordar y operar con precios de hacienda, compitiendo con la experiencia de martilleros consumados.

Hija de Pablo Becerra, trabajador en una firma consignataria, y Paulina Casari, ingeniera agrónoma, su historia es un claro reflejo de cómo el mundo rural moldea la vida de las nuevas generaciones. La iniciativa de India en el mercado ganadero, respaldada y guiada por sus padres, se enfoca en el aprendizaje y la adquisición de conocimientos. Su capacidad para seleccionar lotes de hacienda y negociar con los consignatarios se viralizó en las redes sociales durante el fin de semana pasado, capturando la atención de propios y extraños. \En una entrevista con Canal Ganadero, India expresó su deseo de adquirir tres lotes de terneros y un lote de vacas Holando, demostrando su ambición y conocimiento del mercado. En los remates ganaderos del sur de Córdoba, donde cada oferta se evalúa minuciosamente en función de kilos, genética y oportunidades, la presencia de India es un imán para experimentados ganaderos, quienes siguen atentamente cada una de sus intervenciones. Con una naturalidad sorprendente para su edad, es capaz de identificar precios, comprender las dinámicas de compra y participar activamente en las decisiones dentro de la feria. Su conexión con el mundo ganadero no fue forzada ni planificada, como explica su padre, sino que surgió de forma espontánea. Los momentos de ocio en la finca familiar, ubicada en la zona de Washington, departamento de Río Cuarto, la conectaron con lo que hoy es su pasión. “Ella ha estado con nosotros desde pequeña. Asiste a los remates, monta a caballo, participa. Hoy la vemos manejarse y hablar de lotes como una adulta”, relató Pablo a LA NACION. \La rutina diaria de India se divide entre la escuela, las actividades deportivas y el campo. Asiste a doble turno escolar, toma clases de equitación y, siempre que puede, se escapa a los corrales. Los fines de semana son sagrados, dedicados por completo a las actividades campestres. Pasa tiempo con los caballos, colabora en el manejo de la hacienda y los terneros, y recorre los lotes. Siempre que tiene la oportunidad, acompaña a su padre en las recorridas por el campo y en las ferias. “No le hemos enseñado de forma directa. Escucha, pregunta y está atenta a todo. En una nota nos dimos cuenta de lo que sabía de animales y de números”, comentó su madre. El punto de inflexión llegó cuando India comenzó a expresar abiertamente lo que sabía. En una entrevista informal en un canal ganadero, mencionó precios reales del mercado —valores de terneros que oscilan entre un millón y 1,3 millones de pesos— con una seguridad que asombró a todos. En uno de los remates, India concretó la compra de un lote de 12 terneros Jersey —una raza de perfil lechero y menor demanda para carne— que, precisamente por esa razón, no despertaba interés entre los compradores. Ante la falta de ofertas y con condiciones de pago a plazos, decidió comprarlo a 650.000 pesos por animal. La operación, apoyada por su familia, demostró no solo su iniciativa, sino también una temprana visión del negocio. Según sus padres, India identifica las oportunidades con astucia. “Lo hace dentro de lo que sabemos que es negocio. No hace locuras”, aclaró Paulina. Su presencia en los remates ya genera complicidad. Algunos vendedores incluso adaptan el ritmo de la subasta para observarla participar. “La miran a ella, a ver si va a comprar”, añadió Pablo. Más allá de los números, la sensibilidad hacia los animales es otra de sus características distintivas. “En nuestra casa mis favoritos son los perros; te protegen. Pero me gusta ir a darles de comer a los terneros y ensillar a los caballos”, compartió India. Pablo enfatizó que ella se aflige al ver animales en malas condiciones y no duda en intervenir si percibe maltrato. Esa empatía convive con un carácter fuerte, que también se manifiesta en los remates. Una escena que relatan sus padres es que en un remate decidió comprar un lote porque, según dijo, los terneros “tenían ojitos tristes y no los quería nadie”. “Se impone. Tiene carácter”, reconoció Pablo. India tiene claro su futuro: “quiero tener mi propio campo”. “Primero hay que hacer un galpón, una casa, un quincho, una pileta para refrescarte y un asador”, detalló India, mientras planea también corrales y áreas de manejo. Su visión incluye “un establito para que sea más fácil traer a los caballos” y sectores diferenciados para las vacas, con “sombrita, con árbol y con una sombra hecha a mano”. Luego, dijo, llegará el momento de poblar ese espacio con animales y hacer crecer su campo. Pablo subrayó que India comprende el proceso: ahorrar, invertir y crecer gradualmente. Sus padres la incentivan con tareas domésticas, por las que recibe recompensas que destina a la compra de sus propios animales





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