Independiente supera a Defensa y Justicia en Fair Play del Clausura 2027

El Tribunal de Disciplina de la AFA aplicó cuatro expulsiones al cuerpo técnico de Defensa y Justicia, permitiendo que Independiente mejore su posición en la tabla de Fair Play del Clausura 2027.

El equipo de Avellaneda, conocido como Independiente , ha logrado superar a Defensa y Justicia en la tabla de Fair Play de la fase inicial del Clausura 2027 . Este cambio de posición se debe a una resolución administrativa emitida por el Tribunal de Disciplina de la AFA que modificó la puntación final de ambos clubes al cierre de la última fecha.

Detalles del Tribunal y Multas Aplicadas

Según se desprende del Boletín número 6974, el organismo sancionador comunicó cuatro expulsiones dirigidas al cuerpo técnico del Halcón de Arrecifes. Estas sanciones afectan directamente la calificación deportiva del rival de Avellaneda , ajustando las métricas que determinan el ganador del premio al juego limpio en el torneo.

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Los individuos sancionados fueron Gino Claudio Navone, Gastón Machín, Gustavo Sikan y Gastón Patricio Saccani. La medida fue impuesta por el juez central del partido, Sebastián Zunino, quien determinó que cada uno de estos miembros debe cumplir con una suspensión de un partido. Además, la multa económica por redención se establece en 1.050.000 pesos por cada sancionado.

Cálculos y Desplazamiento en la Tabla

La tabla de Fair Play se construye sobre una base de 1000 puntos para cada institución participante. El sistema de penalización es estricto: se restan 1 punto por cada tarjeta amarilla, 4 puntos por una expulsión por doble amonestación y 5 puntos por una tarjeta roja directa.

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Antes de la resolución, Defensa y Justicia lideraba con 874 puntos contra los 885 de Independiente . Sin embargo, la aplicación de las cuatro expulsiones implica una restar de 20 puntos para el conjunto de Varela. Esto reduce su marcador final a 865 unidades, situándolos por debajo del Rojo de Avellaneda en el ranking.

Repercusiones y Próxima Actualización

Esta decisión administrativa permite que el equipo de Marcelo Gallardo, o la dirigencia de Independiente , supere en puntos de juego limpio a su rival del Conurbano Bonaerense. La situación confirma las declaraciones previas de Jadson Viera, quien manifestó que en el club avellanense estaban expectantes ante la posibilidad de revertir la tabla.

El Boletín oficial confirma el cambio, y se espera que la tabla definitiva se haga pública este viernes. Este nuevo escenario ofrece a Independiente la posibilidad de soñar con avanzar de copa, siempre y cuando se liberen tres cupos disponibles para el siguiente nivel del torneo.

Escenarios para Clasificación

Para que Independiente logre avanzar, se requiere una combinación específica de resultados en otros partidos de la primera división. El equipo necesita la consagración de Boca Juniors en la Sudamericana y la clasificación de Estudiantes en la Libertadores.

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Adicionalmente, uno de los equipos que finalice entre los primeros diez de la tabla anual debe quedar con el título del Clausura para liberar el tercer cupo necesario. La administración del club monitoreará de cerca estos desenlaces mientras se confirma la posición final en el Fair Play.