Independiente Rivadavia vs. Unión: Tate y Tatengue en el mata-mata

El Tatengue, con Tate en el centro, se impuso en el matador a Unión y se clasificó para los playoffs. La clave estuvo en el sector izquierdo, donde Del Blanco y Cuello lastimaron. Por la derecha apareció Palacios, mientras que Profini manejó los tiempos por dentro y Tarragona fue el hombre determinante en el área.

Porque muchas veces la lógica queda de lado. Los antecedentes, la tabla y el presente pesan hasta que rueda la pelota. Primero en su zona y con una racha que parecía imposible de frenar.

Del otro lado estaba , que se metió a los playoffs por la ventana y con más dudas que certezas. Pero en el mata-mata todo cambia. Y el Tate dio el golpe. entendió desde el primer minuto cómo había que jugarlo. Presionó, corrió, metió y, sobre todo, fue inteligente para explotar los espacios.

Fue sólido en defensa, agresivo en ataque y tremendamente efectivo. Y tuvo varios puntos altísimos. La clave estuvo en el sector izquierdo, donde Del Blanco y Cuello lastimaron. Por la derecha apareció Palacios, mientras que Profini manejó los tiempos por dentro y Tarragona fue el hombre determinante en el área. inició la acción, combinó con Palacios y recibió nuevamente la pelota con un pase pinchado exquisito.

Pero el Tate no se conformó. Profini volvió a ser clave, juntó marcas y metió un pase perfecto para Del Blanco, que llegó hasta el fondo y tiró un centro preciso para definir con la parte externa del pie para marcar el 2-0 y desatar la locura santafesina. Unión perdió de vista a Villa, quien metió un gran pase para Ríos y este asistió a Sartori para el descuento de la Lepra. Pero el Tatengue bajó a un candidato.

Y con los antecedentes recientes de Platense y Estudiantes, campeones tras clasificar sobre la hora a los playoffs, en Santa Fe la ilusión crece. ¿El próximo desafío? Belgrano, el martes, en Córdoba. El minuto a minuto de Independiente Rivadavia vs. Unión Las pancartas de la hinchada de Técnico Universitario contra la dirigencia: La paciencia termin





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