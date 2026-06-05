Independiente Rivadavia se niega a dejar ir a Edwin Cardona y complica el anhelo de Boca Juniors

El director deportivo de Independiente Rivadavia, Sebastián Peratta, afirmó que el club no tiene intención de desprenderse fácilmente de Edwin Cardona, considerado líder del equipo, ante el interés de Boca Juniors por repatriarlo.

El club Boca Juniors , bajo la dirección de Juan Román Riquelme en la gestión deportiva, está interesado en recuperar al extremo colombiano Edwin Cardona , actual figura de Independiente Rivadavia , de cara al próximo semestre.

Cardona, quien ya jugó para Boca entre 2018 y 2023 y ganó siete títulos, permanece en la memoria de los hinchas y de la dirigencia como un jugador clave en la última conquista del club, la Copa de la Liga Profesional 2023 frente a Patronato. Desde su salida, Boca no ha logrado levantar ningún trofeo, lo que intensifica el deseo de reforzarse con elementos de experiencia y calidad probada como el colombiano.

Aunque inicialmente se mencionó la posibilidad de un regreso, las negociaciones no son sencillas ya que Independiente Rivadavia, conocido como la Lepra, ha fijado una postura firme y clara respecto a la venta de su estrella. En una entrevista reciente con DSports, el director deportivo de Independiente Rivadavia, Sebastián Peratta, afirmó que el club no tiene intención de desprenderse fácilmente de Cardona.

Según Peratta, Edwin es considerado el líder del equipo y una pieza fundamental dentro del esquema táctico y del vestuario. Sin embargo, también reconoció que en el fútbol moderno nada es seguro y que todo depende de las ofertas que lleguen.

A pesar del interés de Boca, la postura del club mendocino es mantener la calma y no apresurarse en decisiones sobre el futuro del jugador, ya que su valoración actual ronda los diez millones de dólares, una cifra considerable para el mercado local. Por otro lado, en Boca priorizan la definición del próximo entrenador antes de avanzar con contrataciones importantes, aunque ya tienen en carpeta varios nombres para reforzar el plantel.

La posible vuelta de Cardona genera expectativa entre los simpatizantes xeneizes, pero deberá superar el obstáculo que representa la firmeza de Independiente Rivadavia, que no solo valora su aporte deportivo sino también su influencia como referente dentro del grupo. Mientras tanto, Cardona continúa entrenando con el equipo mendocino a la espera de lo que ocurra en el mercado de pases, consciente de que cualquier movimiento dependerá de la intersección entre los deseos de ambos clubes y las circunstancias económicas que rodean la operación





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