Independiente Rivadavia Hace Historia en el Maracaná: El Séptimo Argentino en Conquistar el Templo del Fútbol Sudamericano

El equipo mendocino protagonizó una hazaña al vencer 2-1 a Fluminense en el mítico estadio Maracaná, inscribiéndose en la selecta lista de equipos argentinos que han logrado una victoria oficial en este emblemático recinto. Este triunfo no solo representa un hito para Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores, sino que también perpetúa una rica tradición de éxitos argentinos en la catedral del fútbol sudamericano.

El elenco mendocino, Independiente Rivadavia , ha grabado su nombre en la historia del fútbol sudamericano al lograr una victoria épica por 2-1 sobre Fluminense en el legendario estadio Maracaná . Este triunfo, conseguido en la segunda fecha del Grupo C de la Copa Libertadores , no solo representa un impulso crucial para el equipo en la competencia continental, sino que también lo consagra como el séptimo equipo argentino en obtener una victoria oficial en el templo del fútbol sudamericano.

La gesta se inscribe en una tradición de audacia y éxito que equipos argentinos han forjado a lo largo de décadas en este emblemático recinto. La lista de los equipos argentinos que han saboreado la gloria en el Maracaná es selecta y memorable. Antes de la hazaña de Independiente Rivadavia, otros seis clubes habían logrado imponerse oficialmente en este mítico escenario. Independiente abrió el camino en la Copa Libertadores, seguido por Argentinos Juniors, que en 1985 repitió la proeza ante el mismo Fluminense, y en 1989 hizo lo propio contra Flamengo en la Supercopa. Boca Juniors se sumó a esta lista en 1998 al vencer a Flamengo por la Copa Mercosur, y River Plate siguió sus pasos en el año 2000, también contra el Mengao y en la misma competición. La presencia de Independiente Rivadavia en esta nómina subraya la persistencia y el carácter competitivo del fútbol argentino en los escenarios más importantes. En lo que va del presente siglo, la trayectoria de los equipos argentinos en el Maracaná en instancias decisivas o finales presenta un balance agridulce, aunque salpicado de momentos de gloria inolvidables. Boca Juniors, por ejemplo, superó a Fluminense en los cuartos de final de la Copa Libertadores de 2012. Independiente, en una demostración de jerarquía, levantó la Copa Sudamericana de 2017 en este mismo estadio. Más recientemente, Racing Club logró una valiente clasificación ante Flamengo en los octavos de final de la Libertadores de 2020, y Lanús eliminó a Fluminense en los cuartos de la Copa Sudamericana de 2025, demostrando que la mística argentina en el Maracaná perdura. Sin embargo, el registro también incluye derrotas significativas. Boca Juniors sufrió dos reveses ante Fluminense, uno en las semifinales de la Libertadores de 2008 y otro más en la final de la misma competición en 2023. Vélez Sarsfield también experimentó la dureza del Maracaná en las semifinales de la Libertadores de 2022, al igual que Argentinos Juniors en los octavos de la misma competencia en 2023. A pesar de estas adversidades, el triunfo de Independiente Rivadavia se erige como un testimonio de la capacidad argentina para desafiar las expectativas y triunfar en los escenarios más imponentes, reafirmando su lugar en la historia del fútbol sudamericano





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