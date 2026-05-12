Independiente queda eliminado de los octavos de final tras una derrota dolorosa ante Rosario Central

El Rojo perdió 3-1 contra Rosario Central y no logró mantener la ventado en el encuentro, sumándose a una serie de partidos en los que Independiente perdió la ventaja a lo largo del torneo. Además, el equipo se enfrenta a preocupación factores relacionados con su defensa en lugar de su fortaleza en el ataque.

Independiente quedó eliminado de los octavos de final del Torneo Apertura después de sufrir una dolorosa derrota ante Rosario Central por un marcador de 3-1.

El encuentro, disputado en el estadio Arroyito, marcó un patrón recurrente para el equipo dirigido por Gustavo Quinteros, que en este semestre ha demostrado una preocupante tendencia a perder la ventaja en varios partidos. En 13 de los 17 juegos del Apertura, el Rojo alcanzó la delantera, pero únicamente logró la victoria en seis de ellos.

En los últimos meses, Independiente ha creado una mala costumbra en el sentido de que, aunque iniciaba los partidos con positivo destino, no pudo sostener el buen resultado en varias ocasiones. Los ejemplos de esta tendencia incluyen encuentros contra Estudiantes (1-1), Newell's (1-1), Independiente de Rivadavia (2-3), Gimnasia de Mendoza (1-1), Instituto (1-2), Talleres (1-2), Boca (1-1) y el mismo Rosario Central (1-3).

A pesar de esto, el equipo logró recuperar ventaja en algunos partidos, como lo fue el 2-1 contra San Lorenzo, el 1-0 contra Racing, el 2-0 ante Central Córdoba, Lanús y Platense, y la victoria por 4-2 contra Atenas de Río Cuarto. Sin embargo, solamente logró rematar un encuentro de los que comenzó perdiendo: el 3-2 frente a Defensa y Justicia.

Próximamente, Independiente se medirá contra Unión el 7 de junio en una nouva oportunidad para amoldar su situación y pasar de fase en la Copa Argentina. La cita aún no tiene un estadio definido para su desarrollo, aunque se están consideración el Estadio Marcelo Bielsa y el Mario Alberto Kempes para albergar el choque.

Mientras tanto, el equipo deberá trabajar en solventar sus problemas defensivos, ya que los rivales le convirtieron goles en 14 de los últimos 18 partidos del torneo. No obstante, en medio de todos estos desaciertos, Independiente alcanzó un récord impresionante de 19 partidos consecutivos anotando, lo que muestra que el ataque no es el mayor problema del equipo





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