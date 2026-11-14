Independiente Inaugura Centro Miguel Ángel Santoro en Villa Domínico

Club Atlético Independiente reinauguró su cantera en Villa Domínico con instalaciones de primer nivel y el homenaje a Pepé Santoro para impulsar el fútbol juvenil.

El Club Atlético Independiente oficializó la apertura de su nuevo Centro de Entrenamiento y Formación Deportiva Miguel Ángel Santoro, ubicado en el barrio de Villa Domínico. Esta infraestructura moderna representa una inversión significativa en el futuro del club, enfocándose específicamente en la base futbolística. La ceremonia contó con la presencia de figuras históricas y directivas, marcando un hito en la estrategia deportiva local.

Instalaciones Modernas para Fútbol Juvenil

El complejo cuenta con equipamiento de última generación diseñado para optimizar el rendimiento de las divisiones inferiores. Entre las instalaciones destacan un gimnasio completamente equipado y una sala dedicada al análisis de video para el estudio táctico. Además, los vestuarios cumplen con estándares de primer nivel internacional para el confort de los jugadores.

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La recuperación física es una prioridad en este nuevo espacio. El centro incorpora un sector especializado en kinesiología para la prevención de lesiones. También se dispone de una zona específica de frío-calor destinada a la recuperación post entrenamiento. Esta infraestructura es una declaración de intenciones clara del club.

Homenaje a Pepé Santoro y Hugo Tocalli

Miguel Ángel Santoro, conocido mundialmente como Pepé, fue el homenajeado principal de la jornada. Este arquero multicampeón levantó cuatro Copas Libertadores vistiendo la camiseta roja. Hoy sigue participando activamente en el día a día de las juveniles del club. Su emoción fue palpable al ver su nombre en la puerta del nuevo edificio.

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Hugo Tocalli, quien se desempeña como coordinador de Inferiores, lideró la bienvenida a los jóvenes futbolistas. Tocalli lleva décadas dedicado a la formación de jugadores en la Argentina. Considera que este complejo es un puntapié muy grande para el fútbol juvenil del equipo.

La multitudinaria asistencia incluyó a otros exjugadores y directivos del equipo. Jadson Viera, Rodrigo Rey y Maximiliano Meza estuvieron presentes en el acto oficial. El intendente de Avellaneda, Néstor Grindetti, también se sumó a la celebración institucional.

Impacto Real en la Temporada Actual

La apuesta por la formación no solo mira al futuro lejano. El Rojo se clasificó a los playoffs del Clausura gracias al esfuerzo de sus juveniles. Jugadores como Felipe Tempone, Juan Arrayago, Mateo Pérez Curci y Josías Palais han aportado goles y constancia vital. Este éxito reciente valida la inversión realizada en Villa Domínico.