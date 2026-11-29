Independiente S.A. venció a Vélez S.A.J. en la definición por penales (3-1) tras igualar 1-1 en los 120 minutos de juego, clasificándose a la semifinal del torneo Clausura de la Primera Nacional.

Independiente logró la victoria en la definición por penales con un marcador de 3 a 1 sobre Vélez, después de que ambos equipos terminaran el partido en un empate de 1 a 1 durante los 120 minutos reglamentarios y de prórroga. Este triunfo fundamental permite al equipo de la Avellaneda Roja mantenerse en la carrera por el título y seguir soñando con la conquista del Torneo Clausura de la Primera Nacional, manteniendo viva la ilusión de sus hinchas.

Desarrollo y definición de la llave

La eliminatoria mostró un equilibrio táctico notable desde el inicio del duelo. El delantero Maxi Meza abrió el marcador para Independiente con un acierto decisivo en la primera etapa. Sin embargo, la respuesta de Vélez llegó rápidamente a través de Rodrigo Aliendro, quien empató el encuentro y mantuvo la tensión en el ambiente del estadio Fortín.

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La defensa de ambos conjuntos demostró una solidez extrema, logrando neutralizar las principales opciones de gol. El arquero de Independiente, Emiliano Silvero, y el portero de Vélez, Agustín Magallán, realizaron atajadas imposibles que evitaron que el resultado cambiara en el tiempo suplementario. El portero de Vélez también tuvo una actuación destacada al atajar un disparo clave de Santiago Montiel en la tanda de penales.

La definición llegó en el momento crucial. En la cuarta ejecución de la tanda, el lateral izquierdo de Independiente, que se desempeña como debutante en este contexto de alta presión, convirtió el penal sin dejar opciones al guardameta rival. Este gol selló la clasificación y provocó una explosión de euforia entre la mitad de la afición local que colmó las gradas del estadio.

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Posición de los entrenadores y contexto

Bajo la dirección técnica de Jadson Viera, el plantel mostró una resistencia física y mental encomiable. Viera condujo al equipo a través de una final de corazón que exigió concentraciones perfectas durante dos horas de juego intenso. La capacidad de reacción frente a la igualdad permitió a su elenco imponerse en la disputa final, reafirmando la solidez del grupo durante toda la temporada.

Por su parte, la hinchada de Independiente vio compensado el esfuerzo colectivo con este pase a la siguiente ronda. El juego agónico refuerza la idea de que el equipo está preparado para los momentos de mayor exigencia. La eliminación de Vélez S.A.J. cierra un ciclo competitivo donde el Rojo demostró ser un rival difícil de superar en la fase de eliminación directa.

Impacto y próximos pasos en la competencia

Con esta victoria, Independiente asegura su lugar en la semifinal del Torneo Clausura. Ahora, el foco se desplaza hacia la preparación para enfrentar al ganador de la llave entre Instituto y River Plate. Este enfrentamiento promete ser de alta intensidad, dado el nivel técnico de los equipos implicados en la instancia anterior.

La clasificación también destaca el desempeño de otros conjuntos en el Reducido de la Primera Nacional. Mientras Independiente avanza, Tristán Suárez se prepara para enfrentar a Colón, y Atlanta disputa su lugar ante Deportivo Madryn. Estas definiciones complementarias determinarán los últimos clasificados a las instancias finales del campeonato, sumando presión y expectativa a las jornadas restantes.