Independiente del Valle vs. Libertad por Copa Libertadores: fecha y horario

Un breve resumen de lo que se publicará en la sección de noticias del sitio web. Incluye datos valiosos como fecha y hora del partido, así como algunos eventos adicionales (como la transmisión en vivo por Disney+ Premium y la transmisión en línea del TyC Sports).

Independiente del Valle se enfrentará a Libertad por Copa Libertad ores el martes 19 de mayo, en la fecha 5 del Grupo H. El partido se disputará a las 23:00hs. en el Banco Guayaquil, Quito (Ecuador).

Podrás seguirlo en vivo en Disney+ Premium. Todas las incidencias del partido entre Independiente del Valle y Libertad se mostrarán en vivo. Para tener todo el detalle del encuentro, vigila en TyC Sports en el minuto a minuto. En qué estadio se disputará el partido Independiente del Valle vs. Libertad.

El encuentro entre Independiente del Valle y Libertad se jugará en el Estadio Banco Guayaquil. El equipo de Independiente del Valle jugará en local





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