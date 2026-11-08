Independiente confirma su décima ausencia internacional consecutiva tras pérdida por fair play

Independiente enfrenta su décima ausencia en competencias internacionales desde 2002, perdiendo la clasificación por fair play tras un empate con Riestra en la última fecha.

El Club Atlético Independiente confirmó su ausencia en las competencias internacionales de clubes por décima temporada consecutiva, culminando su participación en la Liga Profesional de Fútbol con un saldo negativo y sin opciones de clasificar mediante el ranking de fair play. Este resultado cierra un ciclo marcado por la ausencia de títulos relevantes y una caída significativa en el rendimiento deportivo del equipo durante la última década.

El Halcón necesitaba superar en la diferencia de goles al Club Atlético Racing, conocido como "El Guapo", para alcanzar la vigesimotercera posición que otorgaba el pase a la Copa Libertadores o a la Copa Sudamericana. Sin embargo, la derrota 2-1 ante Deportivo Riestra en el partido final impidió ese objetivo, dejando al equipo de Avellaney fuera de las plazas internacionales por un margen de apenas un gol.

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Mecanismo de Clasificación y Fair Play

La clasificación se resolvió mediante un desempate técnico basado en el fair play, ya que Independiente y Racing finalizaron la temporada con igual cantidad de puntos, igual diferencia de goles e incluso igual cantidad de goles a favor. En esta situación de igualdad absoluta, el reglamento de la Liga Profesional establece que se debe revisar el saldo de tarjetas amarillas y rojas acumuladas por cada equipo durante el campeonato.

Racing acumuló un saldo menos negativo o mejor en el sistema de bonificación por juego limpio, lo que le permitió superar a Independiente en el orden de clasificación final. Para el equipo rojo, esto significa que, a pesar de mantener un registro disciplinario relativamente aceptable, no fue suficiente para ganar este desempate crucial, condenándolo a no jugar el fútbol continental en la temporada próxima.

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Contexto Histórico y Declive Reciente

Este evento representa la primera ausencia internacional del club desde la obtención del Torneo Apertura en el año 2002, marcando un punto de inflexión dramático en la historia moderna del institución. Entre 2003 y 2024, Independiente había sido un participante regular en la Copa Sudamericana, disputando la competencia en catorce ocasiones, incluyendo una participación reciente en 2025.

Sin embargo, la regularidad se ha roto en los últimos cinco años, donde el equipo no ha logrado clasificarse en cuatro oportunidades. Esta tendencia negativa se ha ido profundizando progresivamente, con ausencias que ya se habían producido en años como 2014, 2023, 2024 y 2026, mostrando una dificultad estructural para mantener los estándares necesarios en el fútbol argentino actual.

Implicaciones Futuras y Reacciones

La falta de participación internacional conlleva importantes implicaciones económicas para el club, dado que los premios en dinero de las competiciones continentales son una fuente vital de financiamiento. Sin ingresos adicionales provenientes de la CONMEBOL, la administración del club deberá enfrentar desafíos presupuestarios aún más estrictos para mantener la competitividad en el campeonato local.

Los hinchas y la prensa especializada han expresado su decepción ante la situación, calificando el momento como una "amnesia colectiva" que contrasta con las páginas doradas escritas por figuras históricas como Roberto "Pato" Pastoriza, Luis "Chivo" Pavoni y Daniel "Bocha" Passarella. La presión sobre el cuerpo técnico y la dirección deportiva aumentará considerablemente mientras se busca recuperar la identidad ganadora que caracterizó al club durante las dos últimas décadas del siglo XX.

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Deportivo Riestra, por su parte, aseguró una clasificación que le permitirá disputar competencias internacionales, aprovechando el momento favorable para consolidar su proyecto deportivo en la máxima categoría del fútbol argentino. La diferencia de un solo gol, en un contexto de igualdad técnica y disciplinaria, subraya la fragilidad de la clasificación y la importancia de cada detalle en la lucha por el ordenamiento final de la liga.

Ahora, el foco de Independiente se vuelve totalmente hacia la reestructuración deportiva y administrativa, con la expectativa de revertir esta racha negativa de por lo menos una década. El objetivo inmediato será construir un equipo capaz de luchar por el título local, entendiendo que solo la victoria en competencias domésticas puede reconstruir la confianza y la solvencia necesaria para volver a los escenarios internacionales.

La gestión futura deberá priorizar la estabilidad institucional y la formación de un planteo competitivo que no dependa de la buena fortuna en los desempates por fair play. El legado del club, basado en años de glorias continentales, exige un retorno a los estándares de excelencia que lo distinguieron en el pasado, dejando atrás la incertidumbre y la inconsistencia que han marcado su reciente trayectoria competitiva.