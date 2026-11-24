Independiente confirmó que Santiago Ávila y Santiago Arias no jugarán el cuartofinal del Clausura ante Vélez Sarsfield por lesiones musculares. El Rojo deberá ajustar su once para la definición clave del torneo.

Independiente confirmó la baja definitiva de sus futbolistas Santiago Ávila y Santiago Arias para el enfrentamiento de cuartos de final del Torneo Clausura frente a Vélez Sarsfield. Aunque se realizarán estudios médicos este martes para determinar el grado exacto de sus lesiones musculares, los dirigidos por Guillermo Barros Gil no contarán con ellos para la definición del fin de semana.

Bajas confirmadas para el duelo ante Vélez

La ausencia de Santiago Ávila y Santiago Arias impacta directamente en la formación inicial del elenco rojo. Ambos jugadores quedaron descartados del plantel que viajará al Estadio José Amalfitani. Esta situación obliga a la dirección técnica a buscar otras opciones para el ataque y el mediocampo, poniendo en duda el sistema habitual de juego.

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Ávila no llegó a jugar el duelo anterior ante Argentinos Juniors debido a una molestia detectada durante el precalentamiento. Por su parte, Santiago Arias inició el encuentro desde el once titular, pero no logró completar el partido debido a su problema físico. Ambos casos requirieron atención médica inmediata antes de poder confirmar su estado para el próximo compromiso.

Historial de lesiones de los futbolistas

Santiago Ávila sufrió una lesión muscular en el sóleo durante el partido contra Argentinos Juniors. Este tipo de afectación en el gemelo requiere un tiempo de recuperación considerable para evitar recaídas. El cuerpo médico del club evaluará si el jugador puede recuperarse a tiempo o si debe ser dado de baja para la temporada.

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Por otro lado, Santiago Arias se lesionó en el partido por la final de la Copa Libertadores entre Estudiantes y Palmeiras. Su rendimiento destacado en La Paternal, donde asistió a Maximiliano Meza para el gol 1-0, quedó opacado por esta lesión. Ahora, su prioridad será recuperarse para el siguiente compromiso oficial de su club.

Impacto en la alineación inicial

Con Ávila y Arias descartados, es muy probable que Lautero Tempone y Nahuel Godoy arranquen en el once inicial. Estos jugadores deberán asumir la responsabilidad de cubrir las posiciones clave que dejaron libres las bajas. La confianza depositada en ellos es fundamental para mantener el nivel competitivo ante un rival directo.

La dirección técnica tendrá que ajustar el esquema táctico para compensar la ausencia de creatividad y puntería en los delanteros. La entrada de nuevos jugadores al campo de juego exigirá mayor esfuerzo físico y mental por parte del resto del equipo. La adaptación rápida será clave para enfrentar a un Vélez Sarsfield que busca sumar puntos.

Consecuencias para la clasificación

Independiente tendrá que estar atento a la definición general del torneo. Si gana el encuentro ante Vélez Sarsfield, el Rey de Copas asegurará su clasificación a la Sudamericana del año que viene. Esta victoria es indispensable para cerrar la temporada con el objetivo principal cumplido.

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La presión sobre el equipo aumenta con cada partido eliminatorio. Los jugadores deberán demostrar resiliencia y compromiso para superar las bajas importantes. El apoyo de la hinchada roja será un factor determinante para lograr el triunfo en el partido decisivo.