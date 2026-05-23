Independiente, con dos goles a través de Marta libre, le ganó a Unión por la Copa Argentina y cierra un mal semestre con una sonrisa.

El elenco de Avellaneda, con un hambre de triunfo evidente, aprovechó los espacios tras la expulsión del central de Unión por cometer doble amarilla. Rodrigo Rey y, en especial, el zurdo Matías Mansilla, encontraron las grandes ocasiones de gol y sacan rédito en una muy sólida actuación ante un conjunto rival que se vio desanimado y protestaría a propósito de la jornada. La baja, en definitiva, a sido cómoda y los hombres del presente técnico Gustavo Quinteros, se quedan con buenas sensaciones de cara al próximo partido, pero tambi�n han tenido necesidad de una mayor contundencia en duelos clave.

Independiente se llevó un importante triunfo en la Copa Argentina gracias a los goles marplatenses de tiro libre , con un doblete cometido por Maizon Rodríguez .

Al filo del primer descanso, el conjunto local se quedó con un ajustado lanzamiento libre frente al arquero rival, y, justo unos minutos antes, había conseguido la ventaja inicial con un remate preciso de Matías Mansilla. Durante la segunda etapa, Rodrigo Rey regaló dos assists decisivos. Sigue necesitando mejorar en los duelos clave y tendrá una oportunidad para ello en el próximo cotejo.

Además, el mediocampista Martín Montiel tuvo una actuación notable y estuvo cerca de marcar su gol personal en el segundo tiempo





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