Independiente derrotó a Vélez Sarsfield en penales para clasificarse a las semifinales del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional con el triunfo 3-1 en la tanda.

El equipo de Independiente logró consolidar su clasificación a la instancia decisiva del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2026 tras imponerse por penales ante Vélez Sarsfield en un duelo de alta intensidad. El resultado final reflejó una victoria ajustada de 3-1 en la definición desde el punto blanco, un mecanismo que permitió al Rojo eliminar a uno de los competidores más fuertes del torneo y garantizar su presencia entre los cuatro mejores equipos del certamen.

Estrategia defensiva de Marchiori y errores de Vélez

La definición estuvo marcada por la intervención determinante del guardameta de Independiente, quien demostró una frialdad notable bajo la presión. Jadson Viera, entrenador del plantel, destacó específicamente el rendimiento de su arquero en la tanda: Marchiori atajó dos disparos enemigos, lo cual resultó fundamental para estabilizar el marcador. Por el otro lado, la debilidad ofensiva de Vélez fue evidente, ya que el equipo erró tres lanzamientos durante la secuencia, un factor que selló el destino del partido y facilitó la avance del conjunto local hacia la siguiente ronda.

Also read Instituto vs River Plate: detalles del partido por el Torneo Mercado Libre Clausura 2026

Declaraciones de Jadson Viera sobre la solidez del plantel

Jadson Viera aprovechó la conferencia de prensa posterior al encuentro para reforzar la imagen de resistencia característica del club. El estratega brasileño, naturalizado uruguayo, inició su discurso con una frase que resume la identidad histórica del club: afirmó que a Independiente nunca hay que darlo por muerto, enfatizando que su historia está llena de momentos de gran resistencia. Viera declaró tener un grupo que lo representa al 100 por ciento, señalando que la mentalidad del plantel está alineada perfectamente con su visión táctica y filosófica.

Esta victoria no es un evento aislado, sino parte de una racha positiva como visitante que ha caracterizado la campaña reciente del equipo. Solo una semana atrás, Jadson Viera había guiado a Independiente hacia otra eliminación importante al derrotar a Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal con un marcador de 2-1. Esta consecutividad en resultados favorables fuera de casa refuerza la credibilidad del grupo y la eficacia de las estrategias implementadas por el cuerpo técnico en los duelos de alta exigencia.

Advertisement

Reconocimiento al rival y gratitud hacia la hinchada

A pesar de la euforia por la clasificación, el técnico mostró respeto hacia el nivel presentado por su oponente durante el tiempo reglamentario. Viera expresó su felicidad por el desempeño del grupo y reconoció que Vélez Sarsfield es uno de los mejores equipos del fútbol argentino, agradeciendo que el encuentro haya sido competitivo. El entrenador subrayó que la hinchada se merecía este resultado y utilizó la consigna de unidad total para enfatizar que este es el camino correcto que debe seguir el club para alcanzar sus objetivos institucionales.

El análisis táctico del partido también reveló un equipo ofensivo que generó numerosas oportunidades de gol. Durante la mayor parte del encuentro, Independiente mantuvo la posesión y creó chances claras, aunque no logró transformarlas en anotaciones durante los noventa minutos. Esta situación, que pudo generar ansiedad en algunos sectores, fue interpretada por el cuerpo técnico como una señal positiva de la presión aplicada sobre el rival y la eficacia del sistema de juego.

Valoración de las oportunidades y próximos desafíos

Jadson Viera optó por enfocar la mirada en los aciertos colectivos en lugar de la falta de goles convertidos. Declaró que no le preocupaba tanto la cifra goleadora porque el equipo había creado muchas situaciones de peligro, destacando además que el arquero de Vélez tuvo que sacar múltiples balones de situaciones comprometidas. Esta valoración positiva de las oportunidades generadas indica que el equipo está construyendo un juego sólido que, aunque a veces requiere de la suerte o de la definición por penales, demuestra superioridad técnica y ofensiva.

Con este avance, Independiente ahora se prepara para enfrentar la siguiente etapa del torneo con la confianza de haber demostrado capacidad de respuesta en momentos críticos. La victoria consolidada permite al club proyectarse hacia las semifinales con una narrativa de fortaleza y resiliencia, elementos que Jadson Viera ha instilado en su plantel. La hinchada del Rey de Copas puede esperar con optimismo los próximos compromisos, seguros de que el equipo mantiene la intensidad y la determinación necesarias para competir al más alto nivel en la liga profesional.