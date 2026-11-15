Indepaz denuncia violencia contra líderes sociales en primeros 100 días del gobierno de Abelardo de la Espriella

Un informe del Indepaz revela 45 asesinatos de líderes sociales y 26 masacres entre el 7 de agosto y el 15 de noviembre de 2026 bajo la presidencia de Abelardo de la Espriella.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz ( Indepaz) ha hecho pública una evaluación alarmante sobre la seguridad pública en Colombia durante el periodo comprendido entre el 7 de agosto y el 15 de noviembre de 2026. Este periodo coincide con los primeros cien días de mandato de Abelardo de la Espriella, quien asumió la presidencia en ese entonces. La organización no gubernamental documentó una cifra preocupante de crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos que continúan afectando gravemente a la población civil.

Estadísticas letales de asesinatos y masacres

El balance oficial elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades del Indepaz detalla la muerte de 45 líderes sociales y defensores de derechos humanos. Entre los fallecidos, 36 eran hombres y nueve eran mujeres, lo que equivale a un homicidio cada 2,2 días aproximadamente. Esta estadística revela una intensidad de violencia sostenida que requiere atención inmediata de las autoridades competentes.

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Además de los líderes sociales, el informe registra ocho homicidios de firmantes del acuerdo de paz, todos ellos hombres. Estas cifras se complementan con la registro de 26 masacres que dejaron un saldo de 87 víctimas. Entre las víctimas de las masacres se identificaron cinco menores de edad, destacando la vulnerabilidad de los sectores más jóvenes de la sociedad ante la confrontación armada.

Distribución territorial y cifras de desplazamiento

La violencia no se distribuye uniformemente por todo el territorio nacional, sino que presenta focos calientes específicos en departamentos del sur y suroccidente. El Cauca, ubicado en el suroeste, concentró la mayor parte de los casos con once asesinatos de líderes sociales. Le sigue Antioquia, en el noroeste, con ocho homicidios, y el Putumayo, en el sur, con cuatro casos.

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El desplazamiento forzado también ha aumentado significativamente durante este trimestre. Se registraron 6.667 personas desplazadas por la violencia, principalmente durante los meses de agosto y septiembre de 2026. Estas cifras reflejan el impacto directo de la inseguridad en la estabilidad residencial y económica de miles de familias colombianas.

Impunidad y responsabilidades estatales

La impunidad representa uno de los aspectos más críticos señalados por la ONG. En 44 de los 45 casos de asesinato de líderes sociales, no se ha identificado al presunto responsable. Esta falta de esclarecimiento facilita la repetición de los hechos y deja a la comunidad en un estado de vulnerabilidad extrema. La justicia tarda en actuar, lo que erosiona la confianza en las instituciones.

El Indepaz enfatiza que, aunque los crímenes responden a dinámicas territoriales y conflictos de larga data, el Estado tiene la responsabilidad inherente de proteger a la población. El gobierno bajo el mando de Abelardo de la Espriella no puede desvincularse totalmente de la situación, ya que la garantía de derechos humanos es un compromiso constitucional que debe ser ejercido activamente.

Impacto en el proceso de reincorporación

La muerte de los ocho firmantes del acuerdo de paz pone en riesgo la credibilidad del proceso de reintegración. Estos individuos, que dejaron las armas, continúan enfrentando peligros mortales simplemente por permanecer en el proceso político. La violencia contra ellos envía una señal de alerta sobre la estabilidad de la paz y la seguridad de quienes buscan una salida política a la guerra.