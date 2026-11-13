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Indec revela inflación de octubre 2026 y costos para no ser pobre

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Indec revela inflación de octubre 2026 y costos para no ser pobre
Indec · Inflacion Octubre · Canasta Basica
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El INDEC publicó el 2.2% de inflación de octubre 2026. Los hogares necesitan $2,669,814 para no ser pobres y más de $4,2 millones con alquiler.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos ( INDEC) publicó este jueves los indicadores económicos de octubre de 2026, revelando una tasa de inflación mensual del 2,2%. Este dato se presenta junto con las cifras actualizadas sobre los umbrales de pobreza e indigencia, reflejando el impacto directo en el poder adquisitivo de los hogares argentinos durante el último mes del trimestre.

Detalles del Costo de Vida en Octubre

Para evitar la condición de pobreza en octubre de 2026, un grupo familiar tipo conformado por una pareja y dos hijos requirió un ingreso de $2.669.814. Esta cifra representa un aumento del 2,6 % con respecto a los $2.632.505 necesarios en septiembre. Por otro lado, el umbral de indigencia se situó en $738.690, lo cual implica un aumento del 3,5 % en el costo de la Canasta Básica Total (CBT) en comparación con el mes anterior. La Canasta Básica Alimentaria (CBA), en tanto, mostró un incremento del 2,2 % interanual y acumuló un alza del 26,3 % en los primeros diez meses del año.

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Desglose de Variaciones Preciales Mensuales

El informe detalló las variaciones específicas dentro de los diferentes ítems del consumo. La categoría con mayor impacto mensual fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, registrando un incremento del 4,2 %. En el extremo opuesto, Bebidas alcohólicas y tabaco fue el ítem con menor variación, subiendo apenas un 0,8 %. Estos datos sugieren una presión significativa en los servicios básicos, lo cual contrasta con la inflación promedio mensual del período, que fue del 2,2 %.

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Presión sobre la Clase Media y Alquilatarios

La situación se vuelve más crítica cuando se incluyen los costos de vivienda en propiedad. Si se suma el promedio de un alquiler al cálculo, el umbral para considerar a un hogar como de clase media trepó hasta más de $4.200.000 mensuales. Entre enero y octubre, los alquileres subieron en promedio un 24,6 % y un 29,8 % interanual. Este ritmo de aumento es significativamente superior a la inflación general, lo que afecta desproporcionadamente a los inquilinos y reduce la capacidad de ahorro de las familias de ingresos medios.

Impacto Real y Proyecciones Económicas

Los indicadores del INDEC revelan una brecha entre la inflación oficial y el costo real de la vida para los sectores más vulnerables. Mientras la inflación promedio se mantuvo en niveles relativamente bajos para el mes, los costos de supervivencia básica y la vivienda crecieron a ritmos más acelerados. Este escenario indica que la recuperación del poder adquisitivo está siendo lenta y desigual, afectando principalmente a aquellos hogares que dependen de la Canasta Básica Alimentaria y que enfrentan aumentos desproporcionados en los servicios públicos y el mercado inmobiliario.

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