Datos del Indec revelan que las ventas minoristas cayeron 3,7% interanual en agosto y el uso de tarjetas de crédito aumentó 18,6%, contradiciendo la narrativa oficial sobre la capacidad de pago.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( Indec) publicó los resultados de su última Encuesta de Supermercados, un informe técnico que presenta datos contundentes sobre la realidad del consumo en Argentina. Las cifras oficiales muestran que las ventas en el sector minorista experimentaron una contracción del 3,7% en términos interanuales durante el mes de agosto.

Contracción del consumo y debilidad real

Los números del organismo estadístico oficial registran una caída del 0,8% en agosto comparado con julio, consolidando un acumulado negativo del 2,8% durante los primeros ocho meses del año 2026. Durante el octavo mes, las grandes cadenas del sector registraron una facturación nominal de 2,6 billones de pesos, una cifra que parece aumentar pero que oculta la pérdida de volumen.

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A pesar del incremento nominal en el dinero facturado, las cantidades vendidas a precios constantes continúan exhibiendo señales claras de debilidad estructural. Esta dinámica indica que los hogares están gastando más dinero en bienes que se están vendiendo en menor cantidad, lo que refleja una erosión significativa en el poder adquisitivo de la población.

La tarjeta de crédito como única alternativa

Los medios de pago utilizados para la compra de alimentos y bienes de consumo básico revelan un cambio drástico en los hábitos financieros de los consumidores. Las tarjetas de crédito y débito se han consolidado como el canal principal, concentrando casi siete de cada diez operaciones realizadas en los establecimientos.

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Los datos detallados muestran que las operaciones abonadas exclusivamente con tarjeta de crédito alcanzaron la cifra de 1.125.612 millones de pesos en agosto. Este monto representa un incremento nominal del 18,6% interanual y supone el 43% del total de la facturación del sector, evidenciando un uso creciente del financiamiento para subsistir.

Financiamiento de la necesidad básica

El uso intensivo de la tarjeta de crédito se interpreta como la evidencia tangible de que las personas deben financiar sus insumos básicos en cuotas, ya que no disponen de efectivo líquido para cubrir el monto total de sus gastos inmediatos. Esta necesidad de distribuir el pago a tres o seis meses contrasta directamente con las declaraciones recientes del presidente Javier Milei.

El jefe de Estado ha negado sistemáticamente que "la gente no llegue a fin de mes", aunque hizo una concesión retórica admitiendo que la población podría estar "experimentando privaciones". El informe del Indec matiza esta visión al demostrar que la estructura de pagos refleja un deterioro salarial real que obliga a financiar lo esencial.

Declive del efectivo y ascenso de pagos digitales

El pago total de las compras de una sola vez ha disminuido notablemente, con solo el 23,9% de las transacciones realizándose de forma integral. El efectivo representa actualmente el 17% de los pagos, con 443.756 millones de pesos facturados, lo que implica un aumento del 35,2% respecto a agosto de 2025 debido a promociones específicas.

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Sin embargo, el mayor salto interanual correspondió a los medios de pago alternativos, como billeteras virtuales, códigos QR y tarjetas de regalo, que crecieron un 50,2% nominal. Este segmento alcanzó ventas por 422.551 millones de pesos, equivalentes al 16,1% del total, marcando una transformación profunda en los hábitos de consumo.