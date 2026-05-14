INDEC anuncia inflación en abril, con desaceleración y alivio en algunos rubros

El Índice de Precios al Consumidor (INDEC) dará a conocer este jueves el dato correspondiente a abril. Según las estimaciones privadas, la inflación finalmente pisó el freno y exhibirá una notoria desaceleración, aunque advierten que la cifra mensual todavía se mantiene alta.

Tras el alarmante salto de marzo, el INDEC dará a conocer este jueves el Índice de Precios al Consumidor correspondiente a abril. Según el relevamiento de las principales consultoras privadas, la inflación finalmente pisó el freno y exhibirá una notoria desaceleración , aunque advierten que la cifra mensual todavía se mantiene alta.

IMPORTANTE: Cerró por la crisis económica y dejó un mensaje cargado de angustia: 'Nos costó jugarnosla' ¿De cuánto será la inflación que anunciará hoy el INDEC? Después del 3,4% registrado oficialmente en marzo, el mercado y las consultoras coinciden en que la suba general de precios durante abril se ubicaría entre el 2,4% y el 2,5%. De confirmarse esta cifra por el INDEC, la variación interanual marcaría su segunda baja consecutiva, descendiendo a la zona del 32,1%.

Este esperado alivio económico se explica fundamentalmente por la pérdida de intensidad en los aumentos de diversos factores clave. Uno de los principales motores de esta fuerte desaceleración fue el rubro educación, que luego de dispararse un 12% por el inicio del ciclo lectivo, en abril trepó apenas un 5%.

Asimismo, el sector de alimentos y bebidas exhibió un alivio sustancial. Tras dos meses con subas superiores al 3%, los sondeos privados mostraron un alza cercana al 1%. La carne, que venía ejerciendo una enorme presión, avanzó apenas un 1,9%, mejorando además los márgenes de brecha mayorista. El peso de los servicios y el transporte en la economía Pese a las buenas noticias provenientes de los rubros estacionales, los valores regulados mostraron su habitual resistencia a la baja.

El sector de transporte volvió a ubicarse entre los componentes con mayores subas, impulsado por el alza de los combustibles a nivel internacional, con estimaciones privadas que lo calculan entre el 4,3% y el 7,4% mensual. En paralelo, la inflación núcleo, que excluye valores regulados y estacionales para medir la tendencia de fondo, reflejó un descenso más consistente al ubicarse en torno al 2% (frente al 3,2% del mes previo).

Sin embargo, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) pronostica que, a pesar de este freno inicial, el índice mensual se mantenga por encima del 2% al menos hasta el mes de julio. El gran desafío de la economía nacional para perforar ese duro umbral y lograr que la cifra 'empiece con uno' en mayo, dependerá de la estabilidad cambiaria y del siempre delicado contexto internacional vinculado a los valores mundiales del petróleo





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