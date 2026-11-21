La pyme Indama, nacida en la UTN Córdoba, fabrica robots logísticos con soporte técnico local. Ya instaló 14 equipos en plantas de Renault y Denso, escalando la transferencia tecnológica.

La empresa indizada Indama, fundada inicialmente como un proyecto de incubación en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Córdoba, ha logrado posicionar sus robots industriales en las principales líneas de producción automotriz de la región. Esta pyme, cuyo nombre se inspira en el dialecto de los comechingones de la zona de Kamiare, ha instalado catorce equipos de robótica logística en la planta de la multinacional Renault en la localidad de Santiago del Estero, conocida como la zona de la Niagara.

Origen Tecnológico y Fundación de Indama

La trayectoria de Indama comenzó hace aproximadamente cinco años, primero como un grupo de investigación y luego como una entidad constituida hace dos años y medio. El núcleo tecnológico de la empresa deriva del Centro de Investigación en Informática para la Ingeniería (CIII), un espacio donde se desarrolló el prototipo inicial bajo un modelo de código abierto. La transferencia formal de esta tecnología se llevó a cabo mediante un convenio con otra empresa, estableciendo una alianza que permitió transformar un experimento de laboratorio en un producto industrial viable.

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Gastón Araguás, director ejecutivo de la compañía, destaca que la base científico-tecnológica acumulada en la UTN constituye la garantía fundamental para resolver los desafíos productivos. Araguás, quien es profesor titular del Departamento de Electrónica y director del programa de doctorado de la casa de estudios, explica que toda la formación académica de su equipo deriva de ese ámbito. Los ingenieros de la pyme combinan la teoría con la capacidad práctica necesaria para evitar la dependencia de marcas importadas que suelen carecer de soporte técnico local adecuado.

El Rol de Heraldo Romano en la Comercialización

Un factor determinante para el éxito comercial de Indama fue la incorporación de Heraldo Romano, quien aporta una visión empresarial de treinta años de experiencia. Romano, quien comercializa elementos de protección personal y cuenta con una red de contactos fluida en la industria automotriz de Córdoba, guió al equipo técnico en los primeros pasos del mundo de los negocios. Su participación fue crucial para superar la barrera inicial más difícil, que implica pasar de la investigación pura a la comercialización exitosa de un producto de alto valor agregado.

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La colaboración entre la visión técnica de Araguás y la estrategia de mercado de Romano permitió concretar el primer contrato con la multinacional Denso. Este cliente instaló el robot Aimu Navira en su línea de producción hace cinco años, una máquina que se encarga de transportar materiales desde el almacén hasta las diferentes estaciones de fabricación. La experiencia con Denso fue considerada muy prometedora, ya que el equipo comenzó a operar con éxito desde los primeros momentos de su implementación.

Impacto en la Industria y Soporte Técnico Local

La principal ventaja competitiva de Indama frente a las primeras marcas de robótica extranjera radica en la prestación de soporte técnico local inmediato. Mientras que la tecnología importada suele presentar falencias en este aspecto, la empresa cordobesa garantiza una respuesta rápida y personalizada para los clientes industriales. Esta característica ha sido fundamental para conquistar la confianza de gigantes como Renault y Denso, quienes valoran la fiabilidad operativa y la cercanía geográfica del proveedor.

Actualmente, la estructura de Indama cuenta con un equipo multidisciplinario donde David, director técnico (CTO), lidera la pata tecnológica con un doctorado en electrónica. Juntos, Araguás y el equipo de CTO gestionan la evolución constante de los robots, asegurando que las soluciones se adapten a las necesidades específicas de la matriz productiva local. La identidad comechingona de la empresa refleja un compromiso directo con defender la producción argentina y generar valor científico-tecnológico 100% desarrollado en Córdoba.

Escalabilidad y Futuro de la Robótica Nacional

La trayectoria de Indama representa un caso modelo de transferencia tecnológica que ha escalado exitosamente desde la incubadora universitaria hasta convertirse en un proveedor industrial consolidado. Con apenas treinta meses de vida formal, la pyme ha demostrado que es posible competir en el mercado de la robótica logística con productos de alta calidad y costos competitivos. La instalación de los catorce equipos en la Niagara de Renault confirma la capacidad de exportación interna de la tecnología desarrollada en las aulas y laboratorios de la UTN.

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El éxito de Indama reafirma la importancia del ecosistema emprendedor cordobés, donde la articulación entre la universidad, el gobierno provincial y la iniciativa privada genera resultados concretos. La persistencia de los programas de doctorado y la formación de nuevos perfiles académicos-científicos, aunque enfrentaron reticencias iniciales, han dado frutos tangibles en la industria. Esta historia de superación técnica y comercial establece un precedente para futuras incubaciones que busquen integrar el conocimiento universitario con las demandas reales del sector manufacturero nacional.