Inciencia crediticia y aumento en la mora

El aumento masivo de la mora en el crédito está siendo explicado por la ola de créditos 'a ciegas' otorgados durante 2024 y la primera parte de 2025, cuando los bancos prestaron dinero masivamente sin conocer a fondo el perfil de los deudores. La irregularidad está impactando en la oferta de crédito y las tasas de los créditos se mantienen elevadas.

La irregularidad en el crédito de las entidades financieras volvió a incrementarse durante el mes de marzo, y la tasa de mora total del sector privado creció del 6,7% al 7,0% en el último mes registrado.

Además, en el segmento de los hogares, la morosidad alcanzó el 11,5%, marcando su decimoséptimo mes consecutivo de suba y una nueva marca histórica: el mayor nivel desde 2004. Otro dato impactante surge de las entidades no financieras (donde operan las billeteras virtuales y otras fintech), donde la morosidad ya superó el umbral del 30%, alcanzando un 30,1% en marzo frente al 29,0% registrado en febrero.

Los bancos empezaron a reaccionar ante la situación de emergencia de parte de sus clientes, aplicando programas de alivio ante el stress financiero de quienes tienen deudas y no pueden pagar las cuotas. La reacción de los bancos se debe a que la pandemia ha impactado en la economía, creando una 'paradoja económica'





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