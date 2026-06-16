Incidentes entre hinchas argentinos y argelinos en la previa del Mundial

Violentos enfrentamientos entre simpatizantes argentinos y argelinos en Nueva York antes del debut mundialista. Lionel Messi envía un mensaje de unidad mientras Scaloni define el once titular.

En la previa del debut de Argentina y Argelia en el Mundial de Estados Unidos 2026, se registraron violentos enfrentamientos entre simpatizantes de ambas selecciones en las calles de Nueva York.

Las imágenes captadas por testigos muestran a grupos de hinchas argentinos y argelinos enfrentándose en medio de una concentración masiva, con golpes, empujones y el lanzamiento de objetos. El material se viralizó rápidamente en redes sociales, generando gran repercusión entre los aficionados que siguen el torneo.

Hasta el momento, no existe una versión oficial sobre las causas que desencadenaron los disturbios, aunque se especula que la tensión previa al partido y el fervor de las hinchadas habría derivado en los incidentes. Las autoridades locales intervinieron para dispersar a los grupos y restablecer el orden, pero no se reportaron heridos de gravedad. Los videos difundidos en distintas plataformas muestran a simpatizantes argentinos y argelinos involucrados en los altercados, mientras que la policía intentaba mediar en la situación.

Mientras las imágenes de Nueva York se multiplicaban en redes sociales, miles de argentinos participaban de una caravana multitudinaria por las calles de la ciudad para acompañar al equipo de Lionel Scaloni antes de su estreno mundialista. La pasión de los hinchas se hizo sentir con cánticos y banderas, reflejando la ilusión de volver a pelear por el título mundial tras la consagración en Qatar 2022.

En este contexto, Lionel Messi compartió un contundente mensaje en la previa a su sexta Copa del Mundo. El capitán de la Albiceleste publicó una foto de todo el plantel reunido en la práctica y escribió que la historia continúa, destacando la unidad del grupo y la confianza en el equipo. La publicación generó miles de interacciones y fue vista como un gesto de motivación para el debut.

El astro argentino, que se espera sea titular frente al combinado argelino, podría convertirse en uno de los jugadores con más presencias en la historia de los mundiales con su país. Actualmente, el récord de partidos internacionales pertenece a Cristiano Ronaldo, con 228 encuentros con Portugal, pero Messi se acerca a esa marca.

Por su parte, el entrenador Lionel Scaloni se refirió al estado físico del diez, afirmando que todo el mundo quiere verlo jugar dentro de una cancha y que es lo que le genera a todo el mundo, no solo a los argentinos. Scaloni agregó que no ve nada negativo en que él esté dentro de la cancha, y que ha estado en diferentes condiciones y siempre fue fundamental. El técnico lo ve bien y listo para el compromiso.

El posible once titular que Scaloni planea para el debut incluye a Emiliano Martínez en el arco; una defensa con Nahuel Molina, Cristian Romero o Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez o Facundo Medina; en el mediocampo, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada; y en la delantera, Lionel Messi junto a Julián Álvarez o Lautaro Martínez. La alineación refleja la profundidad del plantel argentino y las opciones tácticas que maneja el cuerpo técnico.

El partido contra Argelia se disputará en el Estadio Dallas, con horario de las 14:00 hora argentina. El camino hacia la cuarta estrella ya tiene fechas y rivales definidos para la fase de grupos. Argentina integra el Grupo B junto a Argelia, Austria y Japón. El debut será ante Argelia, luego enfrentará a Austria y cerrará la fase contra Japón.

Los partidos se jugarán en distintas sedes de Estados Unidos. La selección argentina buscará repetir la actuación del torneo anterior y avanzar a las fases eliminatorias. Mientras tanto, los incidentes en Nueva York han puesto en alerta a las autoridades, que refuerzan la seguridad para evitar nuevos enfrentamientos. Los hinchas argentinos, por su parte, confían en que el equipo de Lionel Messi logrará un buen desempeño y los hará soñar nuevamente





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