Incertidumbre política y fuga de dólares: Preocupación en el mercado ante las elecciones

La volatilidad política posterior a las elecciones legislativas ha impulsado la subida del dólar y el riesgo país, con el foco puesto en la evolución de los depósitos en dólares hasta octubre. El mercado financiero argentino muestra preocupación ante posibles fugas de capitales y la caída de las reservas.

La inestabilidad política reciente, desencadenada el 7 de septiembre pasado por la derrota del gobierno por 13 puntos en las elecciones legislativas bonaerenses, ha provocado un incremento en el riesgo país , el cual alcanzó los 1.500 puntos básicos el viernes, y un aumento significativo del dólar oficial, que desde el miércoles superó el límite superior de la banda cambiaria.

Para defender la cotización, fijada en 1475 pesos, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) vendió aproximadamente 1.100 millones de dólares entre el miércoles y el viernes, sin lograr que el valor del dólar se alejara considerablemente de la banda superior. El dólar oficial minorista cerró en 1525 pesos. La preocupación de los actores financieros en el mercado local se centra en la evolución de los depósitos privados en dólares (argendólares) desde ahora hasta las elecciones nacionales del 26 de octubre próximo. Las crisis cambiarias en Argentina, históricamente, han sido acompañadas por una fuga de dólares del sistema financiero, lo que a su vez ha provocado una disminución de las reservas internacionales del BCRA. La última fuga masiva de depósitos ocurrió entre agosto y diciembre de 2019, tras las PASO, donde el Frente de Todos, liderado por Alberto Fernández y Cristina Fernández, obtuvo una victoria por más de 14 puntos. En ese período, se retiraron de los bancos alrededor de 25.000 millones de dólares, causando una fuerte caída en las reservas brutas del BCRA. En lo que respecta a la situación actual, según consultas de iProfesional a varios bancos privados nacionales y extranjeros, no se habrían registrado movimientos significativos de ahorristas que desearan retirar sus dólares de sus cuentas de ahorro o corrientes durante la semana pasada, aunque la situación debe ser monitoreada de cerca hasta la fecha de las elecciones. Los datos diarios más recientes del BCRA indican que los depósitos privados en dólares al 15 de septiembre ascendían a unos 32.500 millones de dólares, en comparación con los 15.000 millones de dólares registrados el 10 de diciembre de 2023, fecha en que asumió el gobierno de Javier Milei. El auge de los créditos en dólares fue posible gracias al aumento considerable de los 'argendólares', principalmente como resultado de la amnistía fiscal. Indirectamente, esto también benefició a las reservas del BCRA, ya que aproximadamente 8.000 millones de dólares del total corresponden a los encajes por esos depósitos. Los depósitos en dólares de particulares en los bancos registraron en julio el incremento más alto desde octubre de 2024, el último mes completo en el que estuvieron disponibles los beneficios de la primera fase de la amnistía. Esta subida mensual fue de unos 1.700 millones, con lo que el stock de depósitos alcanzó un récord de 32.600 millones de dólares. Sin embargo, los datos de finales de agosto muestran que, tras cuatro meses consecutivos de crecimiento, estos depósitos comenzaron a disminuir. Aunque aún no se dispone de datos sobre las compras de dólares para atesoramiento por parte de individuos en agosto, la cifra de julio, que superó los 5.000 millones de dólares, y el stock de depósitos privados en dólares en agosto registraron una caída de unos 300 millones de dólares en comparación con julio. Esta disminución representa apenas una baja de casi el 1%. Además de interrumpir una racha de crecimiento que se había reanudado en abril pasado, en un contexto de problemas políticos y elecciones legislativas, esto enciende una señal de alerta. Los datos oficiales indican que, a finales de agosto, el stock disminuyó a unos 32.250 millones de dólares, acumulando un saldo favorable de unos 800 millones de dólares en lo que va del año. Los datos del BCRA también revelan que, desde noviembre del año pasado, la salida de argendólares se mantuvo constante hasta marzo de este año. El stock de argendólares experimentó un incremento significativo gracias a la amnistía de capitales. El BCRA informa que, bajo el 'Régimen de Regularización de Activos', los argendólares aumentaron en más de 12.000 millones de dólares en septiembre de 2024, y luego, tras una prórroga, en otros 3.200 millones de dólares. 'El alto grado de interés se reflejó en los volúmenes de depósitos en dólares, que hacia finales de septiembre superaron incluso los 1.000 millones diarios', señala un informe del BCRA. El stock de argendólares se situó cerca de los 31.500 millones, un nivel similar al máximo alcanzado en 2019 durante el gobierno de Mauricio Macri. Posteriormente, a partir de noviembre de 2024, se produjo una salida de más de 2.000 millones y otros 1.100 millones, lo que en diciembre pasado devolvió el stock a niveles similares a los de finales de septiembre, tras el auge de la amnistía. Desde entonces, cayeron unos 2.300 millones en enero, 850 millones en febrero y otros 1.000 millones en marzo. Sin embargo, a partir de mediados de abril, después del levantamiento del cepo cambiario para individuos y familias, los argendólares volvieron a crecer, en esa oportunidad en poco más de 1.000 millones. En mayo, apenas crecieron unos 50 millones, cuando el atesoramiento llegó a unos 3





