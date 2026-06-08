Incertidumbre en Marruecos: las lesiones de Abde y Mazraoui benefician a Brasil de cara al Mundial

Las lesiones de Abde Ezzalzouli y Noussair Mazraoui en el amistoso ante Noruega ponen en riesgo su participación en la Copa del Mundo, lo que allana el camino para Brasil en el Grupo G.

La selección de Marruecos afronta una situación crítica a pocas semanas del inicio de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Durante el amistoso disputado ante Noruega, dos de sus jugadores más importantes sufrieron lesiones que podrían dejarlos fuera del torneo o limitar su participación.

Abde Ezzalzouli, extremo del Barcelona conocido por su velocidad y capacidad de desborde, abandonó el campo tras un fuerte golpe en el tobillo que, según los primeros informes médicos, podría requerir varias semanas de recuperación. Las pruebas complementarias determinarán la gravedad exacta, pero el temor en el cuerpo técnico marroquí es enorme, ya que el jugador se ha consolidado como una de las principales referencias ofensivas del equipo.

En el mismo partido, el defensa Noussair Mazraoui, quien milita en el Bayern Múnich, también sintió una molestia en la parte superior de la pierna que lo obligó a retirarse antes del descanso. Los especialistas evalúan si se trata de una lesión muscular leve o algo más serio que lo marginaría de los primeros encuentros mundialistas, especialmente el crucial debut ante Croacia.

La ausencia de Abde privaría a Marruecos de un extremo con regate y explosión por las bandas, mientras que la baja de Mazraoui debilitaría una defensa que ya de por sí no cuenta con demasiadas alternativas de alto nivel. Ambos son piezas fundamentales en el esquema del seleccionador Walid Regragui, quien había depositado en ellos gran parte de la esperanza de avanzar a octavos de final por primera vez desde 1986.

Perder a uno sería un duro golpe, pero quedarse sin los dos sería un desastre para un equipo que ya arrastra dudas en la preparación. Esta situación genera un suspiro de alivio en Brasil, su rival en el Grupo G de la Copa del Mundo. La Verdeamarela, dirigida por Tite, siempre ha sido favorita en el grupo, pero la presencia de talento marroquí complicaba el panorama.

Con las posibles bajas, Brasil vería allanado el camino hacia el primer lugar y podría dosificar energías de cara a fases eliminatorias. No obstante, los brasileños no deben confiarse, pues Marruecos aún cuenta con jugadores de experiencia como Romain Saïss o Achraf Hakimi, quien es una de las estrellas del equipo y no se lesionó en el amistoso.

El duelo entre ambas selecciones está programado para el 24 de noviembre en el Estadio Lusail, y promete ser uno de los más atractivos de la primera jornada. Si finalmente Abde y Mazraoui no están en condiciones, Brasil podría imponer su jerarquía con mayor facilidad.

Sin embargo, el fútbol a menudo depara sorpresas, y Marruecos buscará dar la campanada incluso sin sus figuras. La afición marroquí espera con ansias los resultados de las resonancias y mantiene la esperanza de que al menos uno de ellos pueda llegar al debut. Mientras tanto, el seleccionador ya baraja alternativas tácticas, como el ingreso de Sofiane Boufal o Zakaria Aboukhlal en ataque, y de Jawad El Yamiq en defensa.

La incertidumbre reina en el campamento marroquí, pero la ilusión de hacer historia en el Mundial sigue intacta. Por su parte, en Brasil se respira optimismo, aunque con la prudencia que caracteriza a un equipo que busca su sexta estrella. El partido definirá en gran medida el rumbo del grupo, y las lesiones de los jugadores marroquíes han inclinado la balanza a favor de la Canarinha.

El tiempo corre y las decisiones médicas serán clave para ambas selecciones en los próximos días





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