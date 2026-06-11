Incertidumbre en la Selección Argentina por el estado físico de Nicolás Tagliafico

El lateral izquierdo Nicolás Tagliafico es duda para los próximos encuentros de la Selección Argentina debido a molestias físicas persistentes tras el partido contra Honduras.

La Selección Argentina de fútbol se encuentra en un momento de transición y preparación intensiva de cara a sus próximos compromisos internacionales, pero una noticia ha encendido las alarmas dentro del predio de entrenamiento.

Nicolás Tagliafico, el experimentado lateral izquierdo que ha sido una pieza fundamental en el esquema táctico de Lionel Scaloni, está atravesando complicaciones físicas que generan incertidumbre sobre su disponibilidad inmediata. El problema comenzó a manifestarse tras el encuentro amistoso disputado frente a Honduras, donde el defensor sufrió un golpe que inicialmente no parecía grave, pero que con el paso de los días ha mostrado una evolución lenta, impidiendo que el jugador alcance su plenitud física antes del debut oficial.

El cuerpo técnico, liderado por Scaloni, ha optado por una estrategia de extrema cautela para evitar que una molestia pasajera se transforme en una lesión prolongada que pudiera comprometer la participación del futbolista en el ciclo rumbo al Mundial 2026. Esta actitud preventiva se hizo evidente cuando Tagliafico no fue incluido ni siquiera en el banco de suplentes durante el partido posterior contra Islandia.

A pesar de que el entorno del jugador ha intentado transmitir tranquilidad, la realidad es que el lateral no ha podido reintegrarse plenamente a los trabajos grupales, debiendo realizar entrenamientos diferenciados y personalizados bajo la supervisión del equipo médico. La preocupación radica no solo en la salud del deportista, sino en el vacío táctico que deja su ausencia, ya que Argentina carece actualmente de una profundidad considerable de jugadores naturales en la posición de lateral izquierdo, lo que obliga al entrenador a evaluar alternativas que podrían alterar el equilibrio defensivo del equipo.

Diversas fuentes periodísticas, entre ellas el periodista Diego Monroig, han confirmado que existe un signo de interrogación sobre la titularidad de un jugador clave debido a estas cuestiones físicas. Según los reportes, el cuerpo técnico está monitoreando minuto a minuto la respuesta del organismo de Tagliafico, evaluando si es viable su convocatoria para el debut frente a Argelia o si será necesario esperar un tiempo prudencial más.

En caso de que el defensor no logre recuperarse al cien por ciento, la opción más probable para ocupar ese sector de la cancha es Facundo Medina. Si bien Medina posee cualidades notables y es un jugador versátil, su perfil difiere del de Tagliafico, lo que podría obligar a Scaloni a realizar ajustes adicionales en otras líneas del campo para mantener la cohesión y la solidez que han caracterizado al seleccionado en los últimos años.

En conclusión, el ambiente en la concentración argentina es de expectación y prudencia. El objetivo primordial es que el lateral pueda dejar atrás las molestias físicas y recuperar la intensidad necesaria para competir al máximo nivel. El equipo médico continúa aplicando los protocolos de recuperación, esperando que las próximas jornadas de entrenamiento sean determinantes para definir su situación.

Mientras tanto, la posibilidad de realizar un cambio de último momento en la lista de convocados permanece abierta, aunque la prioridad absoluta es contar con la experiencia y la seguridad que Tagliafico aporta al sistema defensivo. La incertidumbre persiste, pero la gestión profesional del riesgo físico demuestra el compromiso del cuerpo técnico por llegar en las mejores condiciones posibles a la cita mundialista





minutounocom / 🏆 7. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Selección Argentina Nicolás Tagliafico Lionel Scaloni Mundial 2026 Fútbol

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nico González podría jugar como lateral izquierdo ante Islandia tras descanso de TagliaficoEl delantero de Atlético de Madrid, Nico González, podría ser utilizado como lateral izquierdo en el próximo partido de la selección argentina contra Islandia. Los laterales titulares, Nicolás Tagliafico y Valentín Barco, descansarán tras el esfuerzo frente a Honduras. Esta decisión, aunque inusual, no sería nueva para González, quien ya jugó en esa posición en Alemania y en algunos partidos con la selección. El cuerpo técnico busca probar alternativas y evaluar la respuesta del jugador de 28 años en un puesto no habitual.

Read more »

Francisco Cerúndolo tiene nuevo entrenador: el chileno Nicolás MassúTras su opaco rendimiento en Roland Garros y los cortocircuitos con Pablo Cuevas, sumó al chileno a su equipo

Read more »

Preocupación en la Selección Argentina: Tagliafico, con molestias a días del MundialEl defensor sufrió un golpe y en el cuerpo técnico se encendieron las alarmas a solo cinco días del debut con Argelia.

Read more »

Nicolás Tagliafico es duda para el debut de Argentina en el MundialEl defensor sufrió una contractura muscular en el partido contra Honduras y su presencia ante Argelia está en riesgo, obligando a Lionel Scaloni a buscar un reemplazo.

Read more »