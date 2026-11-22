El Financial Times advierte que el estancamiento económico y la incertidumbre política amenazan la capacidad de Argentina para refinanciar 17.000 millones de dólares en 2027, aumentando el riesgo país.

El Financial Times publica un análisis detallado sobre la delicada situación económica de Argentina, destacando que la incertidumbre electoral y el estancamiento de la actividad productiva están poniendo en grave riesgo el plan oficial del Gobierno para enfrentar los vencimientos de deuda programados para 2027. Esta publicación del tradicional medio británico subraya cómo la percepción de una recesión técnica en el tercer trimestre de 2026 ha elevado significativamente el costo del financiamiento y ha debilitado la credibilidad de las proyecciones económicas oficiales.

Estrategia de refinanciación y brecha financiera

La estrategia financiera del ministro Luis Caputo enfrenta un obstáculo crítico debido a un bache de liquidez que está socavando la capacidad de cubrir 17.000 millones de dólares en vencimientos de bonos con inversores en 2027. Los cálculos citados por la consultora FMyA indican que el encarecimiento de la financiación ha generado un déficit de casi 10.000 millones de dólares en el esquema oficial, una cifra que supera ampliamente las reservas disponibles para atender estos compromisos externos sin provocar una crisis de confianza.

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El economista Fernando Marull sostiene que, aunque el ministro de Economía asegura al mercado que el programa de financiación está cubierto, la realidad de los cálculos demuestra lo contrario bajo las condiciones actuales. Esta discrepancia entre el discurso oficial y los datos duros refleja una desconexión peligrosa que podría alterar la percepción de los mercados internacionales sobre la solvencia del Estado argentino en el mediano plazo.

Incertidumbre política y escenario electoral

La pérdida de impulso en la actividad económica afecta directamente las proyecciones del oficialismo para las elecciones presidenciales de octubre de 2027, abriendo la posibilidad de un retorno del peronismo y una reversión de las reformas económicas implementadas hasta la fecha. Esta dinámica política introduce un factor de alto riesgo que los mercados están descontando en las primas de interés y en la valoración de los activos soberanos.

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Ramiro Blazquez Giomi, estratega de StoneX, advierte en el artículo que Javier Milei sigue siendo competitivo, pero el mercado ha pasado de dar por sentada su reelección a enfrentar un escenario de incertidumbre significativa. Las encuestas actuales indican una competencia más cerrada de lo que se esperaba inicialmente, lo que complica la planificación fiscal y monetaria a largo plazo del gobierno actual.

Factores globales y restricciones de emisión

Desde agosto se suspendió la emisión de deuda soberana en dólares bajo ley local debido a que los inversores exigían rendimientos de hasta el 17%, lo que hace inviable la captación de recursos en ese mercado. Factores globales como el alza de los precios de la energía, las mayores tasas en Estados Unidos y la volatilidad financiera impulsan una mayor aversión al riesgo argentino, aislándolo del resto de la región.

La consultora MAP Latam advierte que Argentina se ha distanciado del resto de los países de la región y recalca que será difícil que la prima de riesgo país vuelva a los niveles de mediados de año sin una reactivación de sectores clave como la construcción, el comercio y la industria manufacturera. Este aislamiento financiero limita las opciones de política económica disponibles para las autoridades.

Alternativas de financiamiento y contexto externo

El impacto del escenario político en Estados Unidos también genera nerviosismo sobre la disponibilidad de auxilio externo en 2027, especialmente tras las derrotas republicanas en las elecciones de mitad de mandato. Ante el cierre de los mercados internacionales y la imposibilidad de acceder a nuevas emisiones, el gobierno contempla apelar al swap de 19.000 millones de dólares con China, conseguir financiamiento de organismos multilaterales o cerrar préstamos repo con bancos internacionales.

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Sin embargo, el panorama de crédito sigue siendo extremadamente complejo, y el economista Fernando Marull sostiene que la ventana para nuevas emisiones internacionales está ahora totalmente cerrada. Esta situación deja al Ministerio de Economía con opciones limitadas para gestionar la liquidez y enfrentar los vencimientos de la deuda externa en un entorno de altos costos y baja disponibilidad de capital.