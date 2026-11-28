Marc Márquez sufre quemaduras en una pierna cuando su moto arde en la parrilla. El piloto español recibe penalización y enfrenta su última carrera.

El octavo campeón del mundo de MotoGP, Marc Márquez, vivió un momento de tensión extrema antes de la carrera sprint del Gran Premio de Valencia. El piloto español sufrió un accidente mecánico grave que provocó un incendio en su Ducati, resultando en quemaduras en una de sus piernas.

El momento del incidente

El incidente tuvo lugar en la parrilla de salida, donde el vehículo de Márquez comenzó a soltar densa humareda negra. En cuestión de segundos, las llamas envolvieron la parte inferior de la máquina. A pesar del traje técnico de protección, la pierna del corredor sufrió lesiones térmicas. Los médicos confirmaron que la gravedad de las quemaduras no era crítica, permitiéndole competir tras el susto.

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Origen del sobrecalentamiento

El detonante del fuego fue identificado como un fallo térmico prolongado. La demora con el semáforo en rojo impidió la circulación de aire necesaria para enfriar los componentes. Estas motos dependen del flujo de aire en movimiento para disipar el calor excesivo. Sin esa refrigeración, los sistemas mecánicos alcanzaron temperaturas críticas rápidamente.

Penalización deportiva

Aunque marcó la grilla desde su posición correspondiente, la dirección de carrera impuso una sanción administrativa. Márquez recibió una penalización de dos vueltas largas sobre su resultado final. Esta medida condicionó significativamente su rendimiento y las posibilidades de obtener puntos valiosos en el podio.

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Contexto del título histórico

El piloto llega a este evento tras conquistar su octavo título en Portimao. Esta victoria igualó el récord histórico de Giacomo Agostini en la categoría máxima. El fin de semana estaba cargado de emociones para la despedida del español ante el público local.

Desenlace del fin de semana

Márquez afrontará su última carrera este domingo desde las 10 de la mañana. La competencia tendrá un tono especial marcado por el incidente previo. El español buscará cerrar su trayectoria en MotoGP con un buen resultado final.