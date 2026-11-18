Bomberos, aviación y brigadistas combatieron un incendio en el Cerro San Bernardo de Salta. El operativo logró extinguir las llamas en tres hectáreas sin lesionados.

Un importante operativo conjunto logró controlar un incendio forestal en el Cerro San Bernardo de Salta, tras afectarse aproximadamente tres hectáreas de ladera. El fuego se activó durante la tarde, lo que impulsó la intervención articulada de bomberos, brigadistas y fuerzas de seguridad en la ciudad capital.

Despliegue multimodal en laderas de difícil acceso

El despliegue comenzó pasadas las 15, cuando los equipos de emergencia recibieron la alerta y se trasladaron al sector afectado en Salta capital. La geografía del lugar presentó obstáculos mayores, con pendientes pronunciadas que impidieron el acceso vehicular directo.

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Bomberos de la Policía de Salta, Bomberos Voluntarios, brigadistas de Defensa Civil y agentes de la Subsecretaría de Protección Ciudadana trabajaron de forma manual. Los efectivos ascendieron a pie por la ladera utilizando mochilas hidrantes y herramientas específicas para combatir el fuego forestal.

Apoyo aéreo y contención del foco ígneo

El procedimiento incluyó un refuerzo crítico desde el aire. A través de la coordinación con el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, con base en Salta capital, se realizaron sobrevuelos y descargas de agua para reducir la intensidad de las llamas.

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Se utilizaron equipos de ataque liviano en los sectores de acceso más complicado para facilitar las tareas. La aviación contribuyó directamente a la contención, permitiendo que el cuerpo principal del incendio fuera dominado por las fuerzas en tierra.

Control total sin víctimas ni daños materiales

Pasadas las 19, los brigadistas comenzaron a remover el suelo y enfriar el terreno para eliminar focos de calor residuales. Efectivos de la Policía de Salta establecieron un perímetro de seguridad, mientras el Centro de Video Vigilancia del Sistema de Emergencias 9-1-1 mantuvo el seguimiento.

La celeridad en la intervención permitió controlar el foco sin lamentar personas lesionadas ni daños en bienes materiales. Personal de la Secretaría de Desarrollo Social asistió a los trabajadores distribuyendo agua fresca durante la jornada.

Ratificación operativa del gobierno municipal

El subsecretario de Protección Ciudadana, Napoleón Gambetta, destacó la rapidez de respuesta y la capacidad operativa del municipio. Gambetta explicó que el trabajo cuerpo a cuerpo con mochilas y el apoyo del avión hidrante fueron determinantes en la zona de difícil acceso.

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Gambetta sostuvo que el operativo demuestra que la Municipalidad cuenta con el personal capacitado, el equipamiento y la articulación necesaria para responder inmediatamente a este tipo de contingencias en Salta capital.

Protocolos de seguridad y prevención en el cerro

Desde la Municipalidad de Salta se remarcaron medidas estrictas para visitantes del Cerro San Bernardo. Se prohíbe arrojar colillas de cigarrillos o fósforos, y no se permite encender fuego si hay mucho viento.

Se recuerda a la población que ante cualquier emergencia debe llamar de inmediato al 911 o al 105. Esta línea gratuita municipal cuenta con personal de guardia las 24 horas para garantizar la respuesta rápida en futuras contingencias.