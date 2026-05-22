Incendio en subestación de Edesur provoca apagón en Buenos Aires

Un incendio en la subestación de Edesur ubicada en Parque Centenario provocó un apagón que dejó sin servicio eléctrico a miles de hogares en la Ciudad de Buenos Aires.

Un incendio de gran magnitud en la subestación de Edesur ubicada en Parque Centenario provocó un apagón que dejó sin servicio eléctrico a miles de hogares en la Ciudad de Buenos Aires.

El episodio ocurrió durante la madrugada del viernes, tras la explosión de un transformador que desató las llamas en el predio de la empresa. La interrupción del suministro afectó a barrios como Caballito, Villa Crespo, Almagro y La Paternal, entre otros. Según los datos oficiales de la distribuidora, en el momento de mayor impacto se contabilizaron 103.760 usuarios sin luz, lo que generó complicaciones en la rutina diaria de vecinos y comercios de la zona.

Al menos tres dotaciones de Bomberos Voluntarios trabajaron intensamente para controlar el fuego en la intersección de las calles Ramos Mejía y Machado. Las tareas se extendieron durante varias horas hasta lograr contener el siniestro, mientras la policía dispuso un operativo de seguridad que incluyó el corte total de la circulación en el área. La interrupción del suministro eléctrico también afectó a las líneas de transporte público, lo que generó retrasos y complicaciones para los usuarios.

La situación se mantuvo bajo control durante varias horas, hasta que se logró restablecer el suministro eléctrico en la zona. La causa del incendio en la subestación de Edesur se encuentra bajo investigación, y se espera que se realicen análisis para determinar las causas exactas del incidente. La empresa Edesur ha emitido un comunicado de prensa para informar a los usuarios sobre la situación y para agradecer la colaboración de los vecinos y comercios en la zona durante el incidente





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