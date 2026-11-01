Incendio en Quitilipi: joven y cuatro menores mueren, padre es arrestado por psicosis

Tras un incendio en Quitilipi, Chaco, una joven de 22 años y cuatro niños fallecieron. Su pareja, Alberto Ávalos, fue detenido por psicosis aguda mientras la justicia investiga homicidios.

En la madrugada de este domingo, un trágico incendio devastó una vivienda en el barrio Matadero de Quitilipi, provincia del Chaco, provocando la muerte de una joven de 22 años y cuatro niños de entre seis meses y cinco años de edad. Los hechos ocurrieron cerca de las seis de la mañana cuando efectivos policiales llegaron a la propiedad ubicada en las inmediaciones de la calle Islas Malvinas, donde la estructura presentaba sectores de madera y nylon en llamas. Al llegar al lugar, la policía encontró inconsciente a un hombre, identificado posteriormente como Alberto Luis Ávalos, tendido en el piso, así como a un bebé de seis meses en brazos de su abuela paterna, quien también perdió el conocimiento y fue trasladado urgentemente en ambulancia al hospital local para recibir atención médica.

Victimas identificadas y hallazgos preliminares

Dentro de la estructura afectada, los uniformados descubrieron los cuerpos sin vida de cuatro personas. Dos menores se encontraban en un sector compuesto por madera y nylon, mientras que una mujer y una niña estaban en otra habitación distinta. Un médico que acudió al sitio confirmó los decesos in situ. Las víctimas mortales fueron identificadas como Rocío Aranda, de 22 años; su hijo Franco Aranda, de cuatro años; y sus sobrinos Adriana Barrios, de cinco años, y Bruno Barrios, de cuatro años. Los dos niños menores eran hijos de M.A., hermana de Rocío Aranda, quien reside en una vivienda ubicada a pocos metros del lugar del incidente. El quinto menor, Bernardo Ávalos, de seis meses e hijo de Rocío, ingresó al hospital sin signos vitales, confirmando su fallecimiento.

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Evaluación médica y estado del detenido

Profesionales médicos realizaron un examen físico a Alberto Ávalos y diagnosticaron un cuadro de psicosis aguda. El informe médico consignó la presencia de un signo de escoriación en forma de lazo en la zona cervical, múltiples lesiones por agresión por contusión en diferentes partes del cuerpo y signos de posible intoxicación con drogas. Tras recibir la atención adecuada, el hombre quedó bajo custodia policial. El fiscal subrogante de la Fiscalía Número Uno de Sáenz Peña, Gustavo Valero, dispuso de inmediato la intervención del Gabinete Científico del Poder Judicial y del médico policial para realizar una investigación exhaustiva y determinar las causas exactas de la tragedia.

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Pruebas forenses y lesiones sospechosas

Los peritos forenses detectaron que los tres menores encontrados dentro de la vivienda presentaban cortes en el cuello y quemaduras en distintas partes de su cuerpo. En el caso específico de Rocío Aranda, se constató una escoriación en la región lumbar, lo que sugiere violencia física previa. Asimismo, el bebé de seis meses presentaba livideces en las zonas del cuello y dorsal, evidencias que fortalecen la teoría de agresión. La Fiscalía ordenó la realización de autopsias para todas las víctimas a fin de determinar la causa muerte precisa. Durante las pericias, los especialistas secuestraron evidencias clave, incluyendo tres celulares, un cuchillo tipo tramontina de veintisiete centímetros con manchas similares a sangre, un encendedor naranja, dos tramos de soga y un fragmento de sábana con manchas rojizas que también serían similares a sangre.

Investigación judicial y detención del sospechoso

Personal de la División Bomberos de Sáenz Peña trabajó arduamente en el lugar para asegurar la escena y trasladó los cuerpos a la morgue judicial de esa ciudad para los correspondientes estudios forenses. El fiscal Valero ordenó la aprehensión del principal sospechoso, señalado como el presunto autor de los delitos. La causa judicial se caratuló inicialmente como supuesto homicidio múltiple. El detenido, Alberto Luis Ávalos, será alojado en la Comisaría de Machagai mientras dura la investigación. La comunidad de Quitilipi se encuentra conmocionada ante esta tragedia, que ha desatado una profunda crisis en la localidad y una intensa labor por parte de las fuerzas de seguridad y el sistema de justicia para esclarecer los hechos y brindar respuestas a las familias afectadas.