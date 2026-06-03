Incendio en Lugano: una mujer asistida y graves daños tras voraz fuego en vivienda precaria

Un incendio de gran magnitud consumió una casa de chapa y madera en el barrio de Lugano, propagándose a terrenos linderos. Una mujer recibió asistencia por inhalación de humo. Bomberos controlaron el fuego, pero el tránsito está interrumpido.

Un voraz incendio se desató durante las primeras horas de la mañana de este miércoles en el barrio porteño de Lugano , precisamente en la intersección de la avenida Fernando de la Cruz y Lisandro De la Torre.

Las llamas comenzaron en una vivienda construida con materiales altamente combustibles como chapa y madera, lo que facilitó la rápida propagación del fuego hacia los terrenos aledaños. Según informaron fuentes oficiales, el siniestro alarmó a los vecinos de la zona, quienes alertaron de inmediato a los servicios de emergencia. Hasta el lugar se desplazaron múltiples dotaciones de Bomberos de la Ciudad, personal de la Policía de la Ciudad y ambulancias del SAME.

El intenso trabajo de los bomberos permitió controlar los focos ígneos en aproximadamente una hora, aunque aún persiste una densa columna de humo que afecta la visibilidad y la respiración de los transeúntes. Las autoridades decidieron cortar el tránsito en la avenida para facilitar las tareas de extinción y prevenir accidentes. El fuego, alimentado por los materiales ligeros de la construcción, se elevó varios metros, generando una escena impactante que fue captada por celulares y difundida en redes sociales.

El humo espeso y el olor a quemado se percibían a varias cuadras a la redonda, lo que generó alarma entre los residentes. El incendio, de gran magnitud, no solo consumió por completo la vivienda donde se originó, sino que también se extendió a un terreno baldío contiguo, que quedó completamente carbonizado. Afortunadamente, no hubo que lamentar víctimas fatales, pero una mujer que se encontraba en las inmediaciones debió recibir asistencia médica por inhalación de humo.

Los médicos del SAME le administraron oxígeno y la mantuvieron en observación durante varios minutos. Según el parte oficial, su estado de salud es estable y no requirió traslado a un centro hospitalario. Los equipos de emergencia permanecen en el lugar para monitorear posibles reigniciones y brindar apoyo a los vecinos afectados. Las llamas alcanzaron gran altura, como quedó registrado en videos que muestran el momento en que el fuego se propagaba rápidamente debido a la estructura precaria.

Los bomberos trabajaron sin descanso para evitar que el siniestro alcanzara otras viviendas colindantes, lo que hubiera resultado en una tragedia mayor. La rápida respuesta de los servicios de emergencia fue clave para contener el incendio. Los bomberos utilizaron múltiples mangueras y equipos de respiración autónoma para combatir las llamas, que amenazaban con extenderse a un depósito cercano. En cuanto a las causas del siniestro, aún se desconocen los motivos que dieron inicio al fuego.

Personal de la comisaría vecinal 8C de la Policía de la Ciudad se encuentra abocado a la recolección de testimonios y al análisis de las evidencias en el lugar. Se espera que en las próximas horas se puedan esclarecer los hechos. Mientras tanto, las autoridades recomiendan a los vecinos mantener las precauciones necesarias y evitar circular por la zona afectada.

El incidente pone de relieve la precariedad de muchas viviendas en el barrio, construidas con materiales inflamables, lo que aumenta el riesgo de incendios. Este tipo de siniestros suelen ser más frecuentes en épocas de bajas temperaturas, cuando se utilizan sistemas de calefacción improvisados. Las investigaciones continúan para determinar si hubo algún factor humano o eléctrico que desencadenó las llamas.

La comunidad espera que se tomen medidas para prevenir futuros incidentes similares en la zona, como la inspección de instalaciones eléctricas y la concientización sobre el uso de calefactores. Los daños materiales son significativos y la vivienda afectada quedó totalmente destruida, dejando a sus ocupantes sin hogar. Las autoridades locales evalúan brindar asistencia habitacional a las personas damnificadas





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