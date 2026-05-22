Un corte en la energía eléctrica afecta a varios barrios de la Ciudad de Buenos Aires y, al mismo tiempo, víctimas de hospitales y vecinos de las localidades afectadas opinan que los hospitales se habrán beneficiado del mal nombre que tienen, entre otras noticias.

En la Ciudad sonVarias dotaciones de bomberos y personal de la empresa trabajan para restablecer el suministro eléctrico después de un corte en el conurbano bonaerense que afecta a 73 mil usuarios, entre las 6 de la mañana y las 7 de la noche, según diferentes cifras.

En tanto, en las localidades afectadas por el corte, como Chacarita y San Martín, las calles están completamente a oscuras y sin mucha gente a causa del incendio en la subestación. Algunas víctimas del Hospital de Clínicas de Río Negro y vecinos que visitaron el lugar indican que el lugar era «un hospital del horror» y presentan casos y testimonios que demuestran la mala fama que tiene el lugar.

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