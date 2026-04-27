Incendio en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA: dos personas asistidas y actividades suspendidas

Un incendio en el patio interno de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA generó la intervención de bomberos y el SAME. Dos hombres fueron asistidos, pero no hubo heridos graves. La facultad cerró temporalmente hasta las 13 horas mientras se investigan las causas del siniestro.

Esta mañana se desató un incendio en el patio interno de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires ( UBA ), lo que provocó la intervención de los servicios de emergencia.

Dos hombres fueron asistidos por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) tras el siniestro, aunque afortunadamente no requirieron traslado a un centro médico. Los bomberos de la Ciudad llegaron rápidamente al lugar, ubicado en Santiago del Estero al 1000, en el barrio de Constitución, tras recibir una alerta sobre las llamas que se propagaban desde el lado de la calle Humberto Primo.

Al llegar, confirmaron que el fuego se había originado en dos contenedores de residuos situados en un espacio al aire libre, en el lateral derecho del edificio de planta baja y cuatro pisos. El personal de la facultad ya había iniciado las primeras acciones para controlar el incendio, y los bomberos lograron dominarlo en poco tiempo. El SAME evaluó a dos hombres mayores de edad, pero no fue necesario trasladarlos.

Una vez extinguido el fuego y realizadas las tareas de ventilación, los equipos de emergencia se retiraron sin registrar heridos graves ni daños significativos en la estructura. Hasta el momento, las causas del incendio siguen siendo desconocidas. La Universidad de Buenos Aires emitió un comunicado para informar a la comunidad sobre el incidente.

En la nota, se detalló que el fuego se originó en el ala HU de la Facultad y que, gracias a la rápida actuación del área de mantenimiento y los bomberos, la situación quedó bajo control sin mayores consecuencias. Además, se anunció que la facultad permanecería cerrada hasta las 13 horas para garantizar la seguridad de todos. A partir de ese momento, las actividades administrativas y académicas se reanudarían con normalidad.

Este tipo de incidentes, aunque no son frecuentes, generan preocupación en la comunidad universitaria, especialmente por la seguridad de los estudiantes y el personal. Las autoridades han reiterado su compromiso con la prevención y la rápida respuesta ante emergencias, aunque en este caso aún no se han determinado las causas exactas del siniestro. Mientras tanto, se espera que las investigaciones correspondientes arrojen más luz sobre lo sucedido y ayuden a evitar situaciones similares en el futuro





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