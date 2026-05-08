Incendio en centro comercial de Los Mochis deja cinco muertos y más de 40 heridos

Un incendio en el centro comercial Plaza Fiesta Las Palmas en Los Mochis, México, causó cinco muertes y más de 40 heridos. Las llamas se propagaron rápidamente debido a materiales inflamables y la falla del sistema antiincendios. Las autoridades investigan las causas y brindan apoyo a las víctimas.

LOS MOCHIS. - Este jueves, un devastador incendio asoló el centro comercial Plaza Fiesta Las Palmas, ubicado en la ciudad de Los Mochis , al noroeste de México, dejando un trágico saldo de cinco fallecidos y más de 40 heridos.

Según informaciones extraoficiales difundidas por el medio local Milenio, el fuego se habría originado alrededor de las dos de la tarde en la zona de cocina de uno de los establecimientos del centro comercial. Las autoridades confirmaron que las pérdidas materiales son millonarias y que las llamas se propagaron rápidamente debido a la proximidad de negocios de ropa y juguetes, que contenían materiales altamente inflamables.

Testimonios de comerciantes y clientes revelaron que el sistema interno de extinción de incendios no funcionó, lo que agravó la situación. El siniestro movilizó a los cuerpos de Bomberos y a la Policía municipal, así como a fuerzas estatales y federales, que se unieron para controlar el fuego. Las autoridades precisaron que cinco personas perdieron la vida y más de 40 resultaron heridas, muchas de ellas intoxicadas por el humo.

Según el último reporte de la Secretaría de Salud de México, 17 personas fueron hospitalizadas, una de ellas en estado crítico. El director del Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa, Roy Navarrete Cuevas, informó que los equipos de emergencia continúan con labores de remoción y enfriamiento en el lugar para extinguir por completo el incendio.

Aunque no se ha confirmado la presencia de más personas atrapadas, las revisiones continuarán una vez que las condiciones sean seguras para el ingreso de personal especializado. La Fiscalía General del Estado (FGE) publicó listas preliminares de heridos y los hospitales donde fueron ingresados, solicitando la colaboración ciudadana para ayudar a los familiares a localizar a sus seres queridos.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum activó una misión de Enlace y Coordinación, liderada por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), para investigar las causas de la tragedia. El gobierno federal trabaja en conjunto con autoridades estatales y municipales para determinar los motivos del incendio y brindar apoyo a las víctimas





LANACION / 🏆 12. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Incendio Los Mochis Centro Comercial Víctimas Protección Civil

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Las razones por las que hasta las crisis juegan a favor de los autos chinosEn Costa Rica y otros países, más personas compran vehículos eléctricos para evitar el impacto de los precios del combustible

Read more »

La foto de Evangelina Anderson y su hermana que impactó a todos por el impresionante parecido entre ambasEn las últimas horas se viralizó una imagen de las dos y los usuarios de las redes quedaron atónitos al advertir las similitudes físicas

Read more »

Los bancos reducen las tasas de los plazos fijosLas entidades bancarias bajan las tasas de interés para plazos fijos tradicionales, mientras que los depósitos UVA ganan atractivo pese a que algunos bancos dejan de ofrecerlos por pérdidas frente a la inflación.

Read more »

Gastos reales: cuánto cuesta mantener una propiedad de 80 metros cuadrados en CABA en mayo 2026Las expensas, los impuestos y los seguros son algunas de las obligaciones a pagar cada mes

Read more »