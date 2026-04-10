Incendio en Avenida Corrientes: Evacuan edificio y asisten a dos personas

Un incendio en un departamento de Avenida Corrientes obligó a la evacuación de un edificio. Dos personas fueron asistidas en el lugar. El siniestro, ocurrido en el undécimo piso, causó alarma en una zona concurrida.

Un incendio devastador sacudió la noche del jueves en la concurrida avenida Corrientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , específicamente en el undécimo piso de un edificio ubicado en el número 1500, obligando a la evacuación total de la propiedad. El siniestro, que se originó en la cocina del departamento afectado, rápidamente se propagó, extendiéndose a una segunda habitación y generando escenas de pánico entre los transeúntes y residentes de la zona.

Las llamas, visibles desde la emblemática avenida, crearon un espectáculo impactante que atrajo la atención de todos, especialmente en un horario crucial para la actividad comercial y turística, coincidiendo con el cambio de funciones teatrales. La rápida respuesta de los equipos de emergencia y la evacuación ordenada del edificio fueron fundamentales para evitar consecuencias mayores, aunque la situación generó gran conmoción en el corazón de la ciudad. El incidente ocurrió alrededor de las 22:13 horas, desatando una movilización masiva de recursos y personal. \Según fuentes policiales y testimonios recabados en el lugar, el fuego se originó en la cocina del departamento, propagándose con rapidez y afectando otras áreas del inmueble. Las impactantes imágenes del incendio, con las llamas emergiendo violentamente por las ventanas, capturaron la atención de los presentes y generaron un ambiente de tensión. La zona, conocida por su intensa actividad teatral y turística, se vio repentinamente sumergida en el caos y la preocupación. La rápida respuesta de los bomberos y la evacuación del edificio fueron esenciales para controlar la situación y minimizar los riesgos. En el lugar, se asistió a una niña de cinco años y a su madre, de treinta años, quienes fueron atendidas por personal médico. A pesar de la gravedad del incendio, no se registraron heridos de gravedad que requirieran traslado a centros de salud, según informaron las autoridades. El operativo de ambulancias se mantuvo activo inicialmente, pero luego se redujo, dejando una guardia de triage en el lugar como medida preventiva para brindar asistencia a los bomberos. La rápida acción de los equipos de rescate y la colaboración de los vecinos fueron cruciales para controlar el fuego y evitar una tragedia mayor. \El titular del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME), Alberto Crescenti, confirmó la asistencia a las personas afectadas y destacó la ausencia de traslados a hospitales. Crescenti explicó que se enviaron ocho móviles al lugar y que el edificio fue evacuado de manera eficiente. Los bomberos, tras sofocar el incendio con una línea de 38 milímetros, llevaron a cabo una inspección general para descartar la presencia de víctimas. El incendio, aunque controlado, causó daños en el motor del aire acondicionado del piso superior, según las autoridades. La rápida intervención de los Bomberos de la Ciudad y el personal de la Comisaría Vecinal 1 B de la Policía de la Ciudad fue fundamental para controlar el siniestro y garantizar la seguridad de los residentes y transeúntes. La situación generó un fuerte impacto en la zona, especialmente en un horario de alta afluencia de público, y puso de manifiesto la importancia de la prevención y la rápida respuesta ante emergencias. Los esfuerzos conjuntos de los distintos organismos y la colaboración ciudadana fueron clave para superar este desafortunado incidente, demostrando la capacidad de la ciudad para enfrentar situaciones de emergencia con eficacia y profesionalismo





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