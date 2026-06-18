Incendio de celular durante la carga causa accidente en Córdoba y alertan sobre riesgos de cargadores no originales

Una mujer de 47 años perdió el control de su auto en Córdoba tras incendiarse el teléfono que cargaba en el vehículo. La víctima fue hospitalizada sin riesgo vital. Expertos advierten sobre el uso de cargadores compatibles y los peligros de sobrecalentamiento.

Una mujer de 47 años sufrió un accidente automovilístico en la zona de las Sierras Chicas, entre Villa Allende y Mendiolaza, provincia de Córdoba , cuando el teléfono celular que estaba cargando en el interior del vehículo se incendió.

Según los reportes, la víctima viajaba a bordo de un Renault Sandero. El repentino incendio y la explosión del dispositivo dentro de la cabina generaron un fuerte efecto visual y sonoro que provocaron que el conductor perdiera el control del auto. Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar y trasladaron a la mujer al Hospital Municipal de Unquillo, donde fue atendida y se confirmó que su estado no reviste peligro.

Este incidente pone sobre la mesa los riesgos de cargar dispositivos móviles en vehículos, especialmente cuando se utilizan cargadores no originales o de baja calidad. Los expertos recomiendan emplear siempre el cargador original o asegurarse de que cualquier sustituto sea compatible, ya que los adaptadores de potencia insuficiente pueden sobrecalentar el teléfono y dañar sus circuitos.

Además, la carga en el automóvil impacta directamente en el sistema eléctrico del vehículo, generando un consumo adicional de energía que, aunque leve, incrementa el gasto de combustible. También se advierte que dejar el cargador conectado sin el teléfono puede constituir un desperdicio de energía e incluso un riesgo de sobrecarga.

En otro orden de temas, la provincia de Córdoba enfrenta una alerta meteorológica por una ciclogénesis que traerá tormentas fuertes, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas en medio de un frío polar, afectando a varias localidades. Paralelamente, datos recientes muestran una caída en la natalidad, lo que ha derivado en una mayor disponibilidad de vacantes en el nivel inicial de educación, aunque persisten desafíos estructurales en el sistema educativo





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