Incautación de caja fuerte en despacho del expresidente del Gobierno

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de España incautó una caja fuerte en el despacho del expresidente del Gobierno, según habría manifestado la secretaria del exdirigente socialista. La incautación incluyó relojes, collares, cadena de oro y otras joyas, así como discos duros, teléfonos móviles, agendas, pendrives y carpetas. Entre los objetos incautados figura un collar con una placa en la que podía leerse ‘José Luis R.Z’ y varios relojes de marcas como Omega. También se llevó una bolsa con una inscripción de la Presidencia de Gobierno que en su interior contenía varios objetos de valor.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de España incautó una caja fuerte ubicada en el despacho del expresidente del Gobierno, según habría manifestado la secretaria del exdirigente socialista.

Así consta en el acta de entrada y registro que la UDEF ha elevado al juez que investiga el caso del registro que la Policía realizó al despacho del expresidente del Gobierno el pasado 19 de mayo, que está situado en el número 35 de la madrileña calle de Ferraz. La Policía incautó relojes, collares, cadena de oro y otras joyas de la caja fuerte en el despacho del expresidente español.

También intervinieron discos duros, teléfonos móviles, agendas, 'pendrives' o carpetas, entre otros enseres. En concreto, la UDEF manifiesta que incautó un collar dorado con una placa en la que podía leerse ‘José Luis R.Z’, entre otras joyas como relojes de mano, pendientes o cadenas de oro.

Además, intervinieron dos teléfonos móviles de la secretaria del expresidente, uno personal y otro de trabajo. La secretaria de Zapatero facilitó a los agentes las contraseñas de los móviles y ordenadores ubicados en el despacho.

Los investigadores llamaron al Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) de la Policía Nacional para abrir la caja fuerte, pero finalmente no fue necesario porque ‘el abogado presente’ ofreció la posibilidad ‘de realizar una llamada telefónica con la finalidad de conseguir una llave que permita su apertura’. De esta forma, entre los objetos que se incautaron figura, asimismo, un collar con 13 piedras de color azul y varios relojes de marcas como Omega.

La UDEF también se llevó una bolsa con una inscripción de la Presidencia de Gobierno que en su interior contenía tres pares de pendientes dorados con bolas blancas, un brazalete, una sortija plateada con una bola blanca y dos relojes de las marcas Redondo y Omega, además de un colgante con el número 13. Este neceser también incluía un brazalete dorado con piedras de color blanco, un collar de color dorado con tres formas doradas, un alfiler de color dorado, una cadena de color dorado, un cordón plateado y una bola blanca y pendiente con forma ovalada.

Durante el registro también estuvo presente otra trabajadora de la oficina del expresidente Zapatero, a la que se identifica como María Brasa. Entre la documentación intervenida en la habitación número uno consta, la empresa de Julio Martínez Martínez, el amigo de Zapatero que fue detenido en diciembre por el caso Plus Ultra, así como otras de Thinking Heads, Chinailnk Asia, ICD Instituto Diplomacia Cultural o sobre ‘facturas conferencias’ del exjefe del Ejecutivo socialista con el título genérico de ‘Presidente Zapatero’





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