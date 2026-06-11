Inauguración del Fan Fest Mundial 2026 en Buenos Aires: El Corazón de Palermo se Convierte en el Centro del Fútbol

Buenos Aires lanza el Fan Fest para el Mundial 2026 en Plaza Seeber, con capacidad para 15 mil personas y una red de espacios distribuidos por la ciudad para fomentar la unión social y la pasión deportiva.

La Ciudad de Buenos Aires ha dado un paso fundamental en la organización de las festividades deportivas globales al inaugurar oficialmente el Fan Fest del Mundial 2026 .

El evento tuvo lugar en la emblemática Plaza Seeber, ubicada en el corazón del barrio de Palermo, transformándose en un epicentro de alegría y expectativa para miles de ciudadanos. Esta apertura no fue un acto meramente local, sino que contó con una dimensión internacional significativa, dada la presencia de autoridades porteñas y representantes diplomáticos de los tres países organizadores del torneo: Estados Unidos, México y Canadá.

La jornada inaugural se caracterizó por una atmósfera de celebración colectiva, donde cientos de fanáticos se congregaron para seguir, a través de pantallas gigantes de alta tecnología, la ceremonia de apertura y el primer encuentro del certamen, el cual enfrentó a las selecciones de México y Sudáfrica, transmitiendo en vivo la emoción vivida en el Estadio Azteca de Ciudad de México. Durante el evento, el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, subrayó la importancia estratégica de habilitar espacios públicos diseñados específicamente para que los vecinos y turistas puedan compartir la experiencia mundialista de manera conjunta.

El mandatario enfatizó que la prioridad de la administración es garantizar que los hinchas disfruten de la Copa del Mundo en entornos seguros, dotados de todos los servicios necesarios para brindar comodidad y protección. En este sentido, invitó a toda la comunidad a hacer de Plaza Seeber su punto de encuentro habitual para alentar a la Selección argentina, destacando que el deporte es un motor de alegría que debe vivirse en un marco de convivencia armoniosa.

Por su parte, el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, expresó su admiración por la inigualable pasión futbolística de los argentinos, señalando que no existe en el mundo un lugar más ferviente para apoyar a los campeones del mundo en su debut. Lamelas manifestó su entusiasmo por presenciar diariamente esta efervescencia desde la embajada, la cual posee una vista privilegiada hacia el despliegue en Palermo.

La dimensión diplomática se vio reforzada con las intervenciones de Stewart Wheeler, representante de Canadá, quien describió la experiencia de vivir el Mundial desde la capital argentina como uno de los hitos más memorables de su trayectoria profesional. Asimismo, Camila Aviña resaltó la importancia histórica de que México sea sede por tercera vez en la historia del fútbol internacional, subrayando el papel protagónico del país norteamericano en esta edición.

Para gestionar el flujo masivo de personas, la Ciudad confirmó que Plaza Seeber tiene la capacidad técnica y logística para albergar hasta 15 mil asistentes simultáneamente, asegurando que los partidos más trascendentales y los encuentros de la Selección nacional sean el foco central de las transmisiones. Sin embargo, la propuesta del gobierno porteño no se limita exclusivamente a Palermo.

Bajo el ambicioso programa denominado Modo Hincha en BA, la experiencia de seguimiento mundialista se descentralizará para alcanzar diversos puntos emblemáticos de la ciudad. Entre los espacios seleccionados se encuentran la Peatonal de Villa Devoto y el icónico Obelisco, permitiendo que la pasión del fútbol llegue a diferentes barrios y sectores sociales. Adicionalmente, se ha designado al Parque Los Andes, en el barrio de Chacarita, como el punto central de encuentro durante la fase eliminatoria del torneo.

Fulvio Pompeo, secretario General y de Relaciones Internacionales, cerró la jornada reflexionando sobre el valor integrador del deporte. Pompeo afirmó que el fútbol actúa como una herramienta poderosa de cohesión social, capaz de generar puentes de diálogo y promover valores fundamentales como la paz y la sana competencia, consolidando el espíritu de una comunidad global unida por una misma pasión





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