Inauguración del Centro de Entrenamiento Miguel Ángel Santoro genera rechazo entre candidatos a presidente
La convocatoria del club Atlético Independiente para la inauguración del nuevo centro de entrenamiento del predio de Villa Domínico ha provocado una fuerte crítica desde los candidatos a la presidencia, alegando falta de propuestas y un contexto electoral violento.
La invitación emitida por la Comisión Directiva del Club Atlético Independiente para la inauguración del Centro de Entrenamiento y Formación Deportiva Miguel Ángel Santoro, prevista para el viernes 13 de noviembre a las 18:00 en el predio de Villa Domínico, ha sido recibida con fuerte represión por dos candidatos a la presidencia interna del club.
Detalles de la convocatoria y la recepción
El anuncio, respaldado por el secretario adjunto de la AFA y la confianza del presidente Claudio Tapia, requería la presencia de candidatos a la presidencia y periodistas acreditados para conocer el nuevo edificio y escuchar un informe de Hugo Tocalli, quien presentaría la gestión de los últimos cuatro años en las divisiones formativas.Also readLas Palmas viste la camiseta del Tenerife en homenaje póstumo a Jesús de Miguel
Gustavo Gaudio y Enrique Sacco, ambos aspirantes a la gestión suprema del club, emitieron comunicados donde calificaban el contexto electoral del club como violento, dañino y carente de propuestas, y denunciaban la intención de "regalar el patrimonio del club" a la gestión inmediata.
Posturas de los candidatos y la crítica ante la invitación
Gaudio expresó en su publicación: "Le pido disculpas a Pepé Santoro, una gloria del club. Pero yo NO VOY a participar de nada que haga la comisión directiva después de estos cuatro años nefastos que dejan a Independiente casi destruido."
Sacco añadió: "Quentan regalarnos el patrimonio del club y continuar con el vaciamiento sistemático que los caracterizó durante toda su gestión. No lo vamos a permitir. Nos vamos a hacer cargo de su fiesta porque no le debemos nada a nadie."
Consecuencias y pasos futuros
El rechazo expresa la intención de los candidatos de no participar en la ceremonia y de solicitar un informe detallado del estado financiero y operativo del club. Se menciona la expectativa de presentar un plan de rescate y evitar daños futuros al patrimonio institucional.
La Federación Internacional de Fútbol Asociación, representada por el secretario adjunto de la AFA, confirmó que no se dará asistencia a la inauguración hasta que se resuelva la controversia. La gestión del club enfrenta una decisión complicada en cuanto a la participación de los candidatos, el apoyo de los socios y la continuidad de la construcción del nuevo centro de entrenamiento en el predio de Villa Domínico.">
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