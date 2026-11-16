Inauguración Autopista Rosario Córdoba Funes Santacroce Pullaro

Roly Santacroce y Maximiliano Pullaro inauguraron el nuevo acceso a la Autopista Rosario Córdoba en Funes, destacando el crecimiento económico y la seguridad vial para millones de turistas.

El intendente de Funes, Roly Santacroce, acompañó al Gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, en la inauguración oficial del nuevo ingreso a la Autopista Rosario Córdoba, una obra estratégica ubicada en el municipio de Funes. Este evento marcó un hito en la infraestructura regional, destacando la colaboración interjurisdiccional para mejorar la conectividad.

Infraestructura y Crecimiento Económico en Funes

La nueva vía de acceso representa un avance crucial para la ciudad, que experimenta un desarrollo constante tanto en el ámbito comercial como habitacional. Las inversiones privadas han generado más de 500 puestos de trabajo en los últimos meses, impulsando la economía local.

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La llegada de grandes marcas como Starbucks, McDonald's, La Gallega y Rock & Fellers proyecta la creación adicional de 10.000 puestos laborales. Esta tendencia refleja la confianza de los emprendedores en el potencial de crecimiento de la zona.

Posiciones y Colaboración Intergubernamental

El Gobernador Pullaro, junto a su ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, expresó su satisfacción por la apertura, señalando que el beneficio alcanza a toda la región que visita Funes habitualmente. Santacroce agradeció el acompañamiento provincial, destacando que la colaboración trasciende las diferencias políticas partidarias.

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No obstante, el intendente de Funes realizó una crítica firme al Gobierno Nacional por su supuesta falta de apoyo a la infraestructura local. Contrastó esta situación con el trabajo conjunto entre el municipio y la provincia, que permitió concretar la obra en un momento clave para la seguridad vial.

Impacto en el Turismo y Futuro Inmediato

Con la obra concluida, Funes se prepara para recibir a más de 5 millones de personas durante la temporada de verano. El nuevo acceso mejora significativamente la seguridad para los vecinos y visitantes, facilitando el ingreso y egreso desde la autopista principal.

Este proyecto ilustra el modelo de gestión que prioriza el acompañamiento al sector privado para generar empleo y desarrollo sostenible, consolidando a Funes como un polo de crecimiento en la provincia de Santa Fe.