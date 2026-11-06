Imputan a Arnaldo Vivas por narcotráfico en Santa Fe

Arnaldo Vivas fue imputado como organizador y financista de una red de narcotráfico en Santa Fe. Autoridades incautaron más de tres kilos de cocaína y casi 28 millones de pesos durante 19 allanamientos.

La justicia federal de Argentina ha formalizado la imputación contra Arnaldo Andrés Vivas, conocido como "Junior", quien quedó detenido acusado de organizar y financiar una estructura criminal dedicada al tráfico de cocaína. El imputado es señalado como el principal responsable financiero y logístico de una red que abastecía puntos de venta en Rosario, Funes y Casilda. Su socio operativo, Maximiliano I., permanece prófugo desde el inicio de la investigación.

Detalle de la Carga Formal

La acusación fue presentada por el fiscal federal Franco Benetti durante la audiencia de formalización celebrada ante el juez Eduardo Rodrigues Da Cruz. El magistrado dispuso la prisión preventiva de los imputados por un término de 180 días, aplicando modalidades diferenciadas según su rol en la organización. La investigación reconstruyó una estructura con distribución de tareas que incluía proveedores, vendedores minoristas y un circuito financiero que canalizó millones de pesos mediante billeteras virtuales.

Also read Docente y su expareja encontrados muertos en Santa Fe bajo la hipótesis de femicidio

Operativo e Incautaciones Masivas

Los procedimientos se ejecutaron el 3 de noviembre a través de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en 19 allanamientos realizados en diferentes ciudades de la provincia. En estos registros se secuestraron 3.126 gramos de cocaína, de los cuales 2.555 gramos estaban distribuidos en dosis listas para la venta. Además, las fuerzas de seguridad incautaron 585 gramos de marihuana, 27.829.900 pesos en efectivo, 36 teléfonos celulares, seis balanzas, cinco armas de fuego, 55 municiones y nueve vehículos.

Estructura Operativa y Roles

Según la hipótesis fiscal, Arnaldo Vivas realizaba viajes periódicos a Buenos Aires para obtener la droga y entregársela a su principal socio. La familia y allegados participaban activamente: Gisela Y., madre del prófugo, y su pareja Walter F., se encargaban de la recepción, fraccionamiento y recaudación. Kevin, hijo de "Junior", intervino en logística y comercialización, mientras que Sahira Nicol T. administraba fondos y Matías B. gestionaba la adquisición de bienes.

Advertisement

Conexión con Funcionarios Públicos

La investigación también reveló la participación de un empleado de Aguas Santafesinas con dos condenas anteriores por comercialización de drogas. Los expedientes indican que la organización operaba al menos desde el 11 de marzo de 2025. Las conexiones financieras muestran transferencias millonarias entre los miembros de la red, vinculando a distintos puntos de venta con el núcleo centralizado en Rosario.

Antecedentes Penales del Imputado

Esta detención no es la primera para Arnaldo Vivas. En junio de 2017 fue arrestado durante el operativo Corona Millonaria, donde la Policía Federal desarticuló una organización con asiento en el oeste de Rosario. En aquella oportunidad se incautaron dos kilos y medio de cocaína y vehículos de alta gama, obteniendo una condena de ocho años que ya había cumplido. La causa actual atribuye una operatoria similar que deberá ser acreditada durante el proceso judicial.