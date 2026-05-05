Impulso al mercado inmobiliario: el FGS y la CNV abren nuevas vías de financiamiento

Diversas iniciativas buscan dinamizar el sector inmobiliario argentino, desde la posible inversión del FGS en hipotecas hasta la agilización de la emisión de títulos valores por parte de la CNV y el lanzamiento de nuevos instrumentos de inversión privada.

El mercado de capitales argentino se prepara para una mayor inyección de fondos en el sector inmobiliario, impulsada por diversas iniciativas tanto públicas como privadas.

El Gobierno nacional evalúa permitir que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), administrador de los fondos de jubilaciones y pensiones, invierta hasta el 20% de sus tenencias, equivalentes a más de u$s 15.000 millones, en instrumentos vinculados a hipotecas. Esta medida busca dinamizar el financiamiento de desarrollos inmobiliarios y la compra de viviendas.

Paralelamente, la Comisión Nacional de Valores (CNV) ha implementado reformas para agilizar la emisión de títulos valores, facilitando la creación de fideicomisos financieros para el desarrollo inmobiliario con menor demora regulatoria. Estas reformas permitirán a los desarrolladores acceder más rápidamente a financiamiento de mercado. En el sector privado, dos instrumentos ya están canalizando inversiones en real estate con promesas de rentabilidad atractiva.

Ignacio Abuchdid, CEO de Grupo IEB, anunció la creación del primer Real Estate Investment Trust (REIT) o Fideicomiso de Inversión Inmobiliaria, que invertirá en propiedades ya terminadas en CABA, ofreciendo renta inmediata y liquidez a través de la cotización en Bolsa. Se estima que este fondo movilizará entre u$s 20 millones y u$s 50 millones.

Por otro lado, la constructora Idero ha lanzado un fideicomiso financiero inmobiliario llamado Espacio Añelo, enfocado en el desarrollo de un complejo de real estate corporativo en Añelo, Neuquén, con una renta estimada entre el 8% y el 12% anual en dólares. La combinación de estas iniciativas apunta a reactivar el sector inmobiliario, ofreciendo nuevas oportunidades de inversión y financiamiento tanto para desarrolladores como para inversores individuales.

Los bancos también observan con atención la posibilidad de securitizar hipotecas, anticipando un aumento en la demanda impulsado por la reciente baja en las tasas de interés de los créditos UVA. La expectativa general es que estas medidas contribuyan a un crecimiento sostenido del mercado inmobiliario argentino, impulsado por una mayor disponibilidad de capital y una simplificación de los procesos regulatorios.

La diversificación de las opciones de inversión en real estate, con instrumentos como los REITs y los fideicomisos financieros, busca democratizar el acceso a este mercado, haciéndolo más accesible para un público más amplio. La apuesta por zonas de alta demanda, como Añelo, y la focalización en propiedades ya operativas, como las que invertirá el REIT de Grupo IEB, reflejan una estrategia orientada a maximizar la rentabilidad y minimizar los riesgos para los inversores.

El éxito de estas iniciativas dependerá de la confianza de los inversores, la estabilidad económica del país y la capacidad de los reguladores para mantener un marco normativo claro y transparente





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