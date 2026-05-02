Impuestos por Herencia en Argentina: Una Guía Completa

Analizamos la situación fiscal de las herencias en Argentina, detallando el impuesto en la provincia de Buenos Aires y la ausencia del mismo en el resto del país. Explicamos los requisitos, plazos y posibles exenciones.

La cuestión de la imposición sobre las herencias en Argentina es un tema que genera frecuentes consultas. Cuando una persona fallece dejando bienes, la interrogante sobre si los herederos deben tributar por recibirlos es recurrente.

La respuesta, sin embargo, no es sencilla ni uniforme a lo largo del país. A diferencia de muchos otros países, Argentina no cuenta con un impuesto a la herencia a nivel nacional. La regulación de la transmisión de bienes por causa de muerte, es decir, la determinación de quiénes son los herederos, el orden de sucesión y las proporciones correspondientes, está establecida en el Código Civil y Comercial de la Nación.

No obstante, este código no impone ninguna carga tributaria directa sobre la transferencia de bienes a los herederos. La potestad de establecer impuestos sobre las herencias recae, por lo tanto, en cada una de las provincias argentinas. Actualmente, la única provincia que aplica un impuesto específico sobre la transmisión gratuita de bienes es la provincia de Buenos Aires.

Este impuesto, conocido como el Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes, fue creado por la Ley 14.044 y ha sido modificado en varias ocasiones a lo largo del tiempo. La aplicación de este tributo está condicionada a dos factores principales: el domicilio del receptor de la herencia y la ubicación de los bienes heredados. Si el heredero tiene su domicilio en la provincia de Buenos Aires, deberá pagar el impuesto, independientemente de dónde se encuentren los bienes.

De igual manera, si los bienes que se heredan están radicados en la provincia de Buenos Aires, el heredero estará obligado a tributar, incluso si reside en otra provincia. Es crucial comprender que el impuesto no se aplica de manera universal; existen exenciones y mínimos no imponibles que pueden beneficiar a ciertos herederos.

Los cónyuges, hijos y padres que reciben herencias de valor relativamente bajo pueden quedar exentos del pago del impuesto si el monto heredado no supera el mínimo no imponible establecido por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA). Este mínimo no imponible se actualiza periódicamente para ajustarse a la inflación y a las variaciones económicas.

El proceso de sucesión se inicia ante el juzgado competente, donde se determina la validez del testamento (si lo hubiera) y se identifican a los herederos legítimos. Sin embargo, la declaración y el pago del Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes no se realizan ante el juzgado, sino ante la ARBA.

Los herederos tienen un plazo de seis meses, contados a partir de la fecha del fallecimiento, para presentar la declaración jurada y realizar el pago del impuesto, si corresponde. Es fundamental cumplir con este plazo para evitar sanciones y recargos. En las provincias que no aplican este impuesto específico, los herederos no deben pagar ningún tributo directamente relacionado con la recepción de la herencia.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que una vez que los bienes heredados se incorporan al patrimonio personal del heredero, pueden estar sujetos a otros impuestos, como el Impuesto a los Bienes Personales. Este último impuesto grava la tenencia de determinados activos, como propiedades, vehículos de lujo y participaciones en sociedades, y su aplicación depende del valor total del patrimonio del heredero.

Por lo tanto, aunque no exista un impuesto a la herencia como tal en la mayoría de las provincias, los bienes heredados pueden generar obligaciones tributarias en el futuro. La planificación fiscal y el asesoramiento profesional son esenciales para optimizar la carga tributaria y evitar sorpresas desagradables





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