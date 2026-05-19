Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) en Argentina: Cómo funciona y alternativas

Este artículo describe cómo funciona el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) en Argentina, sus consecuencias y alternativas para su eliminación o reemplazo.

El impuesto que se utiliza en las provincias argentinas para financiar ingresos es IIBB o Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) y funciona de manera tal que se paga, retransfiere al precio, y vuelve a aplicarse en la siguiente venta como efecto de cascada.

Al seguir esta cadena, el costo fiscal se incrementa y puede llegar a ser varias veces mayor que la tasa nominal, contribuyendo a la inflación y favoreciendo el retroceso a los precios. La negativa a este impuesto proviene hasta de los más conservadores y economistas más liberales, quienes están a favor de reducir impuestos. Algunas alternativas para reemplazar IIBB son la implementación de un IVA provincial o una alícuota suplementaria del tributo nacional





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