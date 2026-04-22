Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes en Buenos Aires: Guía Completa

Conoce a fondo el Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes (TGB) en la Provincia de Buenos Aires: quiénes deben pagarlo, cómo se calcula, las exenciones y los plazos para declararlo. Una guía detallada para sucesiones y donaciones.

En el complejo entramado del sistema tributario de la Provincia de Buenos Aires, el Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes ( TGB ) se presenta como una obligación fiscal a menudo subestimada, que emerge con fuerza en momentos clave como sucesiones o donaciones.

A diferencia de los impuestos que gravan el consumo cotidiano o la propiedad de bienes, el TGB se activa únicamente cuando se produce una transferencia de activos sin que el receptor realice un desembolso económico a cambio. Esto implica que cualquier adquisición de bienes o derechos, ya sean inmuebles, vehículos, acciones o cualquier otro tipo de activo, que no haya implicado un pago por parte del beneficiario, se encuentra potencialmente sujeto al control y la fiscalización de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA).

El responsable del pago de este impuesto es siempre el beneficiario, es decir, la persona que recibe el bien o derecho. La legislación establece criterios de territorialidad para determinar el alcance del impuesto. Si el beneficiario reside en la Provincia de Buenos Aires, el impuesto se aplica a la totalidad de los bienes recibidos, independientemente de su ubicación geográfica, ya sea dentro de la provincia, en otras jurisdicciones nacionales o incluso en el extranjero.

Por el contrario, si el beneficiario tiene su domicilio fuera de la provincia, la obligación tributaria se limita exclusivamente a los bienes que se encuentren físicamente ubicados dentro del territorio bonaerense. Es crucial comprender que el TGB no grava el bien en sí mismo, sino un porcentaje de su valor, conocido como alícuota. Este porcentaje varía en función del monto total de la transmisión y del grado de parentesco entre el transmitente y el beneficiario.

La Ley Impositiva establece montos mínimos exentos, por debajo de los cuales no se aplica el impuesto. El contribuyente solo está obligado a abonar el TGB si el valor de los bienes recibidos supera estos umbrales establecidos. Superados estos montos, se aplica una escala progresiva que generalmente oscila entre el 4% y el 21,9%, calculada sobre el excedente del mínimo exento. Esta escala implica que a mayor valor de la transmisión, mayor será el porcentaje del impuesto a pagar.

Sin embargo, existen situaciones específicas en las que, a pesar de superar los montos mínimos, el contribuyente puede estar exento del pago del tributo. Un ejemplo claro es la herencia de un inmueble destinado a vivienda familiar de ocupación permanente, siempre y cuando sea el único bien que reciben los herederos y su valuación no exceda los límites legales establecidos.

Asimismo, el cobro de seguros de vida está exento del TGB, al igual que las donaciones o legados destinados a la Iglesia Católica o a instituciones de asistencia social sin fines de lucro debidamente reconocidas. El cumplimiento estricto de los plazos establecidos por ARBA es fundamental para evitar sanciones y mantener la regularidad fiscal. El plazo para declarar y pagar el impuesto es de 15 días hábiles contados a partir de la formalización del acto de transmisión.

La presentación de la declaración jurada debe realizarse dentro de los 15 días siguientes a la solicitud de inscripción de los bienes en los registros correspondientes, o bien dentro de los 24 meses posteriores al fallecimiento del causante, lo que ocurra primero. Todo el proceso se realiza de manera íntegramente digital a través del portal web de ARBA, lo que requiere que el contribuyente posea su Clave de Identificación Tributaria (CIT).

A través de este portal, el contribuyente debe completar una declaración jurada detallada, en la que se especifican los activos recibidos y su valor fiscal correspondiente. En caso de que el monto del impuesto resultante sea elevado, ARBA suele ofrecer planes de facilidades de pago para facilitar el cumplimiento de la obligación tributaria. Es importante destacar que la correcta planificación fiscal y el asesoramiento profesional pueden ayudar a minimizar la carga impositiva y evitar errores en la declaración jurada.

La comprensión de las particularidades del TGB es esencial para aquellos que se enfrentan a una sucesión o una donación en la Provincia de Buenos Aires, ya que el desconocimiento de la normativa puede generar inconvenientes y sanciones innecesarias. La transparencia y la precisión en la información proporcionada a ARBA son clave para garantizar un proceso fluido y sin complicaciones.

Además, es recomendable consultar la normativa vigente y las actualizaciones publicadas por ARBA, ya que la legislación tributaria puede sufrir modificaciones periódicas. La información proporcionada en este texto tiene fines informativos y no constituye asesoramiento legal o fiscal. Se recomienda consultar a un profesional especializado para obtener asesoramiento personalizado en función de cada caso concreto





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