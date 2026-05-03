Importante Aumento Salarial y Bono para Empleados de Comercio: Hasta $1.281.167 en Mayo

Los empleados de comercio recibirán un aumento salarial del 5% en junio, junto con un bono de $120.000. El acuerdo, homologado por el Gobierno, beneficia a millones de trabajadores y asegura la estabilidad laboral en el sector.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), el sindicato más grande del país, ha anunciado un significativo incremento salarial y un bono extraordinario para sus afiliados, que se harán efectivos en mayo y junio de este año.

Este acuerdo, alcanzado tras intensas negociaciones con las cámaras empresariales del sector (CAC, CAME y UDECA), representa un importante avance en la defensa del poder adquisitivo de los trabajadores del comercio en un contexto económico marcado por la inflación. El incremento salarial se aplicará en tres tramos escalonados, alcanzando un 5% al finalizar junio, y se suma a un bono de $120.000 que beneficiará a empleados de todas las categorías.

La homologación gubernamental del acuerdo, sin modificaciones, brinda certeza jurídica y asegura la implementación de las mejoras salariales y el bono para millones de trabajadores a lo largo y ancho del país. Este logro sindical es particularmente relevante considerando la magnitud del gremio que representa, abarcando una amplia gama de actividades comerciales y servicios.

La negociación no estuvo exenta de desafíos, con especulaciones sobre una posible homologación parcial, pero finalmente el Gobierno respaldó el acuerdo en su totalidad, reconociendo la legitimidad de las demandas planteadas por FAECyS y las cámaras empresariales. El acuerdo también contempla una contribución empresarial por vigencia de convenio de $28.000 por cada trabajador mercantil, un punto que había sido objeto de análisis oficial en las semanas previas.

La validación oficial del convenio colectivo de trabajo (CCT 130/75) no solo asegura la aplicación de las mejoras salariales y el bono, sino que también reduce el margen de conflicto en la liquidación de sueldos y contribuciones, brindando estabilidad y previsibilidad tanto para los empleadores como para los empleados. El impacto de este acuerdo salarial se traducirá en un aumento significativo en los ingresos de los trabajadores del comercio, con algunos empleados llegando a percibir hasta $1.281.167 en mayo.

Este incremento no solo mejorará la calidad de vida de los trabajadores y sus familias, sino que también estimulará el consumo interno, contribuyendo a la reactivación de la economía. La aplicación del aumento salarial se realizará sobre las escalas vigentes y alcanzará a todas las categorías contempladas en el convenio colectivo de trabajo, garantizando una distribución equitativa de los beneficios.

La cláusula de revisión prevista para junio de 2026 es un mecanismo importante para asegurar que los salarios acordados mantengan su poder adquisitivo frente a la inflación acumulada en el futuro. En esa instancia, FAECyS y las cámaras empresariales se volverán a sentar a negociar para evaluar la necesidad de realizar ajustes adicionales.

La transparencia y la colaboración entre el sindicato y las cámaras empresariales fueron fundamentales para alcanzar este acuerdo, demostrando que es posible llegar a soluciones beneficiosas para ambas partes. La homologación total del acuerdo por parte del Gobierno es un reconocimiento a la importancia del diálogo social y la negociación colectiva como herramientas para resolver conflictos laborales y mejorar las condiciones de trabajo.

La certeza jurídica que otorga la validación oficial del convenio es esencial para garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales y evitar futuros litigios. La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), liderada por Armando Cavalieri, ha demostrado una vez más su compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores del comercio. Este acuerdo salarial es un claro ejemplo de ello, y representa un logro importante para el sindicato y para todos sus afiliados.

La negociación fue compleja, pero la perseverancia y la firmeza de FAECyS permitieron alcanzar un resultado favorable para los trabajadores. El bono extraordinario de $120.000 es un complemento importante al aumento salarial, y ayudará a los trabajadores a hacer frente a los altos costos de vida. La contribución empresarial por vigencia de convenio de $28.000 por cada trabajador mercantil es un beneficio adicional que fortalecerá la estabilidad financiera de las empresas del sector.

La homologación gubernamental del acuerdo es una señal positiva para el futuro de las negociaciones colectivas en Argentina, y demuestra que el Gobierno está dispuesto a apoyar a los trabajadores y a las empresas que buscan soluciones justas y equitativas. El acuerdo salarial alcanzado por FAECyS es un modelo a seguir para otros sindicatos y cámaras empresariales del país, y demuestra que es posible construir un futuro mejor para todos a través del diálogo y la colaboración.

La implementación efectiva de este acuerdo salarial es fundamental para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores del comercio y para impulsar el crecimiento económico del país





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