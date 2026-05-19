Importante año 2026 para la apicultura: récord de divisas y récord de exportación

El Gobierno Nacional informó este lunes un importante récord en divisas y exportación de la miel durante 2026. La apicultura es uno de los principales complejos que exhibe con un crecimiento notable en cuanto al desempeño en mercados externos y es un destino de alta segmentación con los mayores estándares de calidad del mundo.

Este lunes, el Gobierno Nacional informó que se registró un importante récord de las últimas 20 años tanto en valor como en volumen, con un aumento interanual del 93,3% en las divisas liquidadas y el 83,9% en las cantidades embarcadas.

La apicultura es uno de los principales complejos que exhibe con un crecimiento notable en cuanto al desempeño en mercados externos, pasando de US$38,3 millones a US$74 millones y de 16.249,6 a 29.887,1 toneladas. El acuerdo interino de comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) permitió a Argentina emitir certificados por un total de 2.423 toneladas para la Cuota de Miel, completando el cupo trimestral.

Un destino de alta segmentación, la miel argentina reúne los mayores estándares de calidad del mundo y es uno de los mayores exportadores mundiales de miel. Se otorgó la actualización del “Protocolo de calidad para la miel fraccionada argentina” como medida para diferenciarse frente a los mercados externos y competir mejor frente a los estándares de calidad





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