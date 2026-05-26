Importancia de la Verificación Técnica Vehicular en México

La VTV es un proceso obligatorio para todos los vehículos en circulación en México. Sin embargo, existen algunos artículos que frecuentemente se ignoran al realizar la VTV, lo que puede resultar en una evaluación negativa.

La Verificación Técnica Vehicular ( VTV ) es un proceso obligatorio para todos los vehículos en circulación en México . Sin embargo, existen algunos artículos que frecuentemente se ignoran al realizar la VTV , lo que puede resultar en una evaluación negativa.

Esto conlleva la necesidad de solicitar un nuevo turno y rechazarán todas las VTV a los conductores que no tengan ciertos elementos en su auto. Durante la revisión, los inspectores examinan el estado general del vehículo, así como la disponibilidad de ciertos elementos esenciales, como un botiquín de emergencias, el cual debe hallarse dentro del habitáculo. Su falta puede ocasionar el rechazo en la verificación.

Además, es esencial presentarse con toda la documentación requerida para realizar la Verificación Técnica Vehicular, así como efectuar los controles en el vehículo, como el seguro del vehículo vigente. En el proceso de la VTV, el personal responsable de las plantas lleva a cabo la inspección minuciosa y evaluación del correcto funcionamiento de los diversos componentes mecánicos del vehículo.

Los elementos que se consideran de mayor relevancia comprenden el estado de los neumáticos, el funcionamiento de los faros y luces, así como la seguridad de los frenos y el sistema de dirección. Es importante mencionar que la falta de alguno de estos elementos puede ocasionar el rechazo en la verificación y obligar a los conductores a someterse nuevamente al proceso de verificación





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