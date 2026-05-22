Impacto y avance de la ola polar sobre gran parte del país

El fenómeno desde hace dos semanas, de una ola polar, se está iniciando en gran parte del país y está causando un fuerte descenso térmico durante los próximos días. Las mínimas oscilarán entre losdurante los próximos días, mientras que las máximas se mantendrán entre los durante estos días, con jornadas frescas y presencia de viento del sur. Un muro de hielo caerá sobre el país: una ola polar desatará lluvias intensas y temperaturas muy bajas esta semana Y se ha declarado una alerta amarilla por heladas el martes 18 de noviembre: el frío extremo se extenderá por hasta 4 días en gran parte del país.

El fenómeno de una ola polar se está iniciando en gran parte del país y tendrá un fuerte descenso térmico durante los próximos días. El objetivo será accompanied by blizzards, strong winds yMendoza y Río Negro, volverá a ubicarse entre las localidades más frías del país.

Según las previsiones meteorológicas, las temperaturas podrían descender hasta losminimas entre los durante los próximos días, mientras que las máximas se mantendrán entre los durante estos días, con jornadas frescas y presencia de viento del sur. El Gobierno decretó feriado el viernes 22 de mayo y se confirma un nuevo fin de semana largo por el 25 para todas estas personas, sin embargo, el aire frío continuará instalado sobre el AMBA y provocará mañanas más frías de lo habitual, especialmente entre viernes y domingo.

Un muro de hielo caerá sobre el país: una ola polar desatará lluvias intensas y temperaturas muy bajas esta semana Y se ha declarado una alerta amarilla por heladas el martes 18 de noviembre: el frío extremo se extenderá por hasta 4 días en gran parte del país





Cronistacom / 🏆 16. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lluviares Intensas Tiempodublado Frío Onda Polar Decremento Térmico Calentamiento Furia Se Moverá Por Lo Largo De Gran Parte Del Descenso Térmico Frío Extremo Segunda Ola Polar

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

“Cómplices de las actividades terroristas”: Macron pide regular las criptomonedasPlanteó una “regulación adecuada, armonizada”, que no frene el desarrollo de las criptomonedas

Read more »

Vino en alerta: crecen las ventas, pero el consumo se desplaza hacia las etiquetas más baratasEl mercado interno mostró una leve mejora durante el primer trimestre, aunque el mayor crecimiento volvió a concentrarse en tetra, granel y vinos sin mención varietal

Read more »

Martín Menem negó mentirle a Milei y estalló contra las acusaciones de operar en las sombrasLas disputas por el manejo de usuarios falsos en redes agitan el clima interno y profundizan la grieta en el bloque libertario del Congreso

Read more »

Una investigación reveló que los centros de datos están subiendo las temperaturas de las ciudadesUn estudio descubrió el impacto de los centros de datos en las ciudades vecinas

Read more »