Impacto negativo del uso de celulares en noches escolares en la calidad del sueño y en la salud mental

Una investigación reveló que los adolescentes depositions más de 50 minutos por la noche se dedicaron al teléfono inteligente, y se dedicó mayormente a aplicaciones de streaming o juegos. El estudio sugiere que el uso en medio de la noche puede estar impactando en la calidad del sueño y la salud mental. Los adolescentes en general tienen dificultades para dormir y adultress con el celular por la noche

El uso de celulares después de la medianoche se ha vuelto común entre adolescentes, según Kerri Anderson, terapeuta familiar y de niños de Connecticut, y los padres están preocupaciones por las dificultades en despertarse a tiempo por la mañana.

Los adolescentes utilizan el teléfono inteligentes por la noche, un promedio de más de 50 minutos entre las 22 y las 6 en noches escolares, y se dedican mayormente a aplicaciones de streaming o juegos como Roblox o Clash Royale. Un estudio descubrió que 657 adolescentes, una cohorte con una edad promedio de 15 años y incluyendo una muestra racial y económicamente diversa, utilizan el teléfono en la habitación durante la noche, en una práctica cada vez más extendida.

La investigación también encontró que el uso entre la noche puede indicar que las notificaciones del teléfono están despertando a los chicos, o que están luchando contra el insomnio o buscando el teléfono automáticamente durante la noche. El estudio sugiere que el impacto total en el sueño podría ser más allá de los minutosdedicated a mirar una pantalla brillante.

Además, el uso en medio de la noche puede degradar la calidad del sueño y puede tener consecuencias como ansiedad, problemas de atención, y afectar el rendimiento académico y cognitivo. La Academia Estadounidense de Pediatría recomienda que las familias creen un plan de medios para el hogar.

El tiempo frente a pantallas en horarios de descanso impacta en la rutina de sueño de los adolescentes, y aunque el hábito de tenerlos en el dormitorio es común, hay pasos que pueden ayudar, como apagar el celular por completo. Un diálogo abierto entre padres y adolescentes es una parte importante para llegar a una solución realista. Hasta 2500 caracteres





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